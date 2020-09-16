İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı...
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında pompalı tüfekle camı çerçeveyi indirdi
Esenyurt'ta dehşet olay! Sokak ortasında...
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı öldüresiye dövdü!
Son Dakika
Halil Sezai, 67 yaşındaki adamı...
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker 19 yıl hapis cezasından yargılanacak!
Cumhuriyet Savcısı açıkladı! Kadir Şeker...

80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Eylül 2020 Çarşamba Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından 80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 16 Eylül 2020 Çarşamba'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

16 Eylül 2020 Çarşamba 19:52
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Eylül 2020 Çarşamba Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

ING Bank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank faiz konusunda en yüksek imkanları müşterilerine sunan bankalarda biri olarak göze çarpıyor. Senelik %22 faiz oranı belirleyen bankaya 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere vade sonunda 1.238 TL’lik bir faiz ödemesi yapılacaktır.

Fibabanka 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Fibabanka kendi bünyesinde mevduat hesabı açtıracak müşterilerine senelik %22 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu durumda Fibabanka 80.000 TL’lik yatırım yapacak kişiler 1 ay sonunda bankadan 1.238 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Akbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Akbank’ta mevduat hesabı açan kişilere banka tarafından sunulan senelik faiz oranı %19’dur. Bu orana göre Akbank mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişi bir ay sonunda 1.068 TL’lik bir faiz ödemesi alabilmektedir.

Denizbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Denizbank müşterilerine mevduat hesabı için senelik %15 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu imkan dahilinde 80.000 TL’yi mevduat hesaplarına yatıran kişiler 1 ay sonunda bankadan 838 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

HSBC 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?


Şubeye gitmeden müşterilerine mevduat hesabı açma hizmeti sunan HSBC, faiz oranı olarak diğer bankalara göre düşük faiz oranını müşterilerine sunmasına rağmen, sağladığı güven sayesinde müşterileri tarafından tercih edilmektedir. HSBC’de mevduat hesabı açan kişiler bu hesaba 80.000 TL yatırmaları halinde aylık 754,52 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Enpara 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İntenet bankacılığı ile tüm işlemlerini müşterileri ile buluşturan Enpara, mevduat hesabı açan müşterilerine senelik %13,50 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere 1 ay sonunda 754,52 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası bünyesinde açılan mevduat hesapları için senelik %11,90 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişiler 1 ay sonunda 665 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Güvence Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Güvence Bankası mevduat hesapları için senelik faiz oranını %10,50 olarak belirlemiştir. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 586 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Yapı Kredi 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Yapı Kredi bankası senelik mevduat hesabı faiz oranını %8,50 olarak açıklamıştır. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 475 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 19:52
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
VakıfBank, 'SKY Limit' uygulamasıyla Stevie Ödülü'nü kazandı
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
Papara'nın sahibi kimdir? Papara ne zaman kuruldu? Ortakları kimler, ismleri ne?
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
TOKİ'den ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük kampanya! 400 konut uygun fiyata satışa çıkarıldı
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
Kredi Kartı borcu olanlara müjdeli haber geldi! Kredi Kart borcunuzu yapılandırma imkanı!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!
BDDK: Kredi derecelendirme notu olmayanlara kredi yok!

Popüler Haberler

E-devletten engelli maaşı nasıl sorgulanır? 2020 Engelli maaşı hangi durumlarda kesilir?
Asgari ücretliyi sevindiren 686 TL'lik ek ödeme!
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Rüyada civciv görmek ne demektir? Rüyada civciv görmenin tabiri ve anlamı
İbo Show ne zaman başlayacak?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi için gerekli belgeler 2020
16 Eylül 2020 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 16 Eylül 2020 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Sıfır ve ikinci el ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları konut kredisi faiz oranları 16 Eylül 2020 Çarşamba
Süper emeklilikten kimler yararlanabilir, şartları neler? 2020 Süper emeklilik yasası kimleri kapsıyor?
Sağlık Bakanlığı kpss şartsız danışman personel alımı başvuruları devam ediyor
Netflix Aşk 101 dizisinin yayın tarihi belli oldu! Love 101 dizisinin konusu ne?
Elektrik faturalarında engelli indirimi uygulanıyor mu? Engelli vatandaşa elektrik faturası indirimi var mı?
Tozkoparan var mı yok mu? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü Tozkoparan neden yok? Dizi neden yayınlanmıyor?
Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar - Burcunuza göre yeni günde sizi neler bekliyor?
Maria ile Mustafa ne zaman final yapacak, dizi kaç bölüm sürecek?
Çukur yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
YouTube kanalı satışı nasıl yapılır? 2020 YouTube kanalı değeri nasıl, neye göre hesaplanır?
Seslendirme nasıl yapabilirim? 2020 Seslendirme yaparak para kazanma
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
SGK cenaze yardımı şartları nelerdir? 2020 Sgk cenaze masrafları nasıl alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.