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80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Ağustos 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan 80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 25 Ağustos 2020 Salı tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Ağustos 2020 Salı 01:45
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Ağustos 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
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Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

ING Bank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank faiz konusunda en yüksek imkanları müşterilerine sunan bankalarda biri olarak göze çarpıyor. Senelik %22 faiz oranı belirleyen bankaya 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere vade sonunda 1.238 TL’lik bir faiz ödemesi yapılacaktır.

Fibabanka 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Fibabanka kendi bünyesinde mevduat hesabı açtıracak müşterilerine senelik %22 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu durumda Fibabanka 80.000 TL’lik yatırım yapacak kişiler 1 ay sonunda bankadan 1.238 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Akbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Akbank’ta mevduat hesabı açan kişilere banka tarafından sunulan senelik faiz oranı %19’dur. Bu orana göre Akbank mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişi bir ay sonunda 1.068 TL’lik bir faiz ödemesi alabilmektedir.

Denizbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Denizbank müşterilerine mevduat hesabı için senelik %15 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu imkan dahilinde 80.000 TL’yi mevduat hesaplarına yatıran kişiler 1 ay sonunda bankadan 838 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

HSBC 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?


Şubeye gitmeden müşterilerine mevduat hesabı açma hizmeti sunan HSBC, faiz oranı olarak diğer bankalara göre düşük faiz oranını müşterilerine sunmasına rağmen, sağladığı güven sayesinde müşterileri tarafından tercih edilmektedir. HSBC’de mevduat hesabı açan kişiler bu hesaba 80.000 TL yatırmaları halinde aylık 754,52 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Enpara 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İntenet bankacılığı ile tüm işlemlerini müşterileri ile buluşturan Enpara, mevduat hesabı açan müşterilerine senelik %13,50 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere 1 ay sonunda 754,52 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası bünyesinde açılan mevduat hesapları için senelik %11,90 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişiler 1 ay sonunda 665 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Güvence Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Güvence Bankası mevduat hesapları için senelik faiz oranını %10,50 olarak belirlemiştir. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 586 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Yapı Kredi 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Yapı Kredi bankası senelik mevduat hesabı faiz oranını %8,50 olarak açıklamıştır. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 475 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 01:45
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