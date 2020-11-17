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80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 17 Kasım 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan 80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 17 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. 80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 08:58
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 17 Kasım 2020 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
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Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

Bankalar 80.000 TL'ye Ayda Ne Kadar Faiz Getirir?

ING Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap

Yıllık Faiz Oranı: % 15,00

Net Getiri: 941,98 ₺

Toplam Kazanç: 80.942 ₺

Fibabanka Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)

Yıllık Faiz Oranı:% 14,00

Net Getiri:878,89 ₺

Toplam Kazanç:80.879 ₺

Altenatif Bank VOV Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 14,00

Net Getiri:878,89 ₺

Toplam Kazanç:80.879 ₺

CEPTETEB Marifetli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 14,00

Net Getiri:878,89 ₺

Toplam Kazanç:80.879 ₺

Denizbank E-Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 12,00

Net Getiri:752,71 ₺

Toplam Kazanç:80.753 ₺

Halkbank E-Vadeli Mevduat


Yıllık Faiz Oranı:% 11,50

Net Getiri:721,48 ₺

Toplam Kazanç:80.721 ₺

Hsbc E Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 9,75

Net Getiri:611,54 ₺

Toplam Kazanç:80.612 ₺

İş Bankası Şubesiz Vadeli Mevduat

Yıllık Faiz Oranı:% 9,35

Net Getiri:585,93 ₺

Toplam Kazanç:80.586 ₺

Akbank Direkt Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 9,00

Net Getiri:564,07 ₺

Toplam Kazanç:80.564 ₺

Garanti BBVA E- Vadeli Hesap

Yıllık Faiz Oranı:% 9,00

Net Getiri:564,07 ₺

Toplam Kazanç:80.564 ₺

Yapı Kredi Vade Dönüşüm

Yıllık Faiz Oranı:% 8,50

Net Getiri:530,96 ₺

Toplam Kazanç:80.531 ₺



Son Güncelleme: 17.11.2020 08:58
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