İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki: 'Beyonce'nin replikası'
Son Dakika
Deniz Akkaya'dan Hadise'ye sert tepki:...
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam mücadelesi! 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kurtarıldı
İstanbul'da alabora olan teknede yaşam...
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları artıyor! 6 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de sahte içkiden can kayıpları...

80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 11 Ekim 2020 Pazar Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları

80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları konusuyla ilgili olarak basın bülteninde yer alan sıcak habere ait gelişmeler paylaşılmaya devam ediyor. 11 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olabilirsiniz.

11 Ekim 2020 Pazar 16:53
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 11 Ekim 2020 Pazar Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Takip Et:

Elinde toplu miktarda parası olan kişiler paralarını mevduat hesaplarına yatırarak buradan aylık kazanç elde etmek istiyor. Bu konuda her bankanın kendine ait şartları bulunurken, bankaların her ay kişiye ödeyeceği tutar ise değişiklik göstermektedir. Bankalar tarafından açıklanan senelik faiz oranlarına göre kişilerin kazanacağı aylık faiz miktarı değişmektedir. Kişilerin yatıracağı tutarın yanı sıra kişilerin bu tutara uygulayacağı vade oranına göre de kişilere ödenecek faiz tutarı değişmektedir. 80.000 TL parası bulunan kişiler bankaların mevduat hesap faiz oranlarına göre yapacakları yatırım ile kazanacakları tutarlar belli olmuştur.

ING Bank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

ING Bank faiz konusunda en yüksek imkanları müşterilerine sunan bankalarda biri olarak göze çarpıyor. Senelik %12,50 faiz oranı belirleyen bankaya 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere vade sonunda 701.42 TL’lik bir faiz ödemesi yapılacaktır.

Banka
Mevduat Adı Turuncu Ekstra’lı e-Turuncu Hesap
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 12,50
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 825,21 ₺
Net Getiri 701,42 ₺
Vergi Ödemesi 123,79 ₺
Toplam Değer

80.701,42 ₺
Fibabanka kendi bünyesinde mevduat hesabı açtıracak müşterilerine senelik %13 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu durumda Fibabanka 80.000 TL’lik yatırım yapacak kişiler 1 ay sonunda bankadan 729.93 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Fibabanka 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Banka
Mevduat Adı Kiraz Hesap (vadesiz tutar hariç getiri hesaplama)
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 13,00
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 858,74 ₺
Net Getiri 729,93 ₺
Vergi Ödemesi 128,81 ₺
Toplam Değer

80.729,93 ₺
Akbank’ta mevduat hesabı açan kişilere banka tarafından sunulan senelik faiz oranı %7,50’dur. Bu orana göre Akbank mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişi bir ay sonunda 420.30 TL’lik bir faiz ödemesi alabilmektedir.

Akbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Banka
Mevduat Adı Direkt Vadeli Hesap
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 7,50
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 494,47 ₺
Net Getiri 420,30 ₺
Vergi Ödemesi 74,17 ₺
Toplam Değer

80.420,30 ₺

Denizbank 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Denizbank müşterilerine mevduat hesabı için senelik %9,75 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu imkan dahilinde 80.000 TL’yi mevduat hesaplarına yatıran kişiler 1 ay sonunda bankadan 546.61 TL’lik faiz ödemesi alabilmektedir.

Banka
Mevduat Adı E-Mevduat
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 9,75
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 643,07 ₺
Net Getiri 546,61 ₺
Vergi Ödemesi 96,46 ₺
Toplam Değer

80.546,61 ₺

HSBC 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?


Şubeye gitmeden müşterilerine mevduat hesabı açma hizmeti sunan HSBC, faiz oranı olarak diğer bankalara göre düşük faiz oranını müşterilerine sunmasına rağmen, sağladığı güven sayesinde müşterileri tarafından tercih edilmektedir. HSBC’de mevduat hesabı açan kişiler bu hesaba 80.000 TL yatırmaları halinde aylık 546,61 faiz ödemesi alabilmektedir.

Banka
Mevduat Adı E Mevduat
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 9,75
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 643,07 ₺
Net Getiri 546,61 ₺
Vergi Ödemesi 96,46 ₺
Toplam Değer

80.546,61 ₺
İntenet bankacılığı ile tüm işlemlerini müşterileri ile buluşturan Enpara, mevduat hesabı açan müşterilerine senelik %13,50 faiz oranı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde 80.000 TL’lik yatırım yapan kişilere 1 ay sonunda 754,52 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Enpara 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

İş Bankası bünyesinde açılan mevduat hesapları için senelik %9,10 oranında faiz imkanı sunmaktadır. Bu faiz oranı dahilinde mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişiler 1 ay sonunda 510,28 TL faiz ödemesi alabilmektedir.

Banka
Mevduat Adı Şubesiz Vadeli Mevduat
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 9,10
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 600,33 ₺
Net Getiri 510,28 ₺
Vergi Ödemesi 90,05 ₺
Toplam Değer

80.510,28 ₺

Güvence Bankası 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Güvence Bankası mevduat hesapları için senelik faiz oranını %8,00 olarak belirlemiştir. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 448,24 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Banka
Mevduat Adı E- Vadeli Hesap
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 8,00
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 527,34 ₺
Net Getiri 448,24 ₺
Vergi Ödemesi 79,10 ₺
Toplam Değer

80.448,24 ₺

Yapı Kredi 80.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?

Yapı Kredi bankası senelik mevduat hesabı faiz oranını %8,50 olarak açıklamıştır. Bu orana göre mevduat hesabına 80.000 TL yatıran kişilere 1 ay sonunda 475 TL faiz ödemesi yapılmaktadır.

Banka
Mevduat Adı Vade Dönüşüm
Para Birimi ₺ (Türk Lirası)
Faiz Oranı

% 8,50
Mevduat Süresi

1 Ay
Mevduat Tutarı 80.000,00 ₺
Brüt Getiri 558,90 ₺
Net Getiri 475,07 ₺
Vergi Ödemesi 83,83 ₺
Toplam Değer

80.475,07 ₺


Son Güncelleme: 11.10.2020 16:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
Çalışan annelere geri ödemesiz 9 bin lira ödeme yapılacak
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!
İhtiyaç sahibi ailelere 20.000 TL yardım müjdesi!

Popüler Haberler

80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 11 Ekim 2020 Pazar Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Yemin Reşit yeni sezonda dizide olmayacak mı? Yavuz Ketenci diziden ayrıldı mı?
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Kredi sicili bozuk olan vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 11 Ekim 2020 Pazar
Matrix 4 fragmanı ve yayın tarihi açıklandı!
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2020 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Maria ile Mustafa Gonca karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Tuğba Tutuğ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Bir Aile Hikayesi dizisi neden final yapıyor? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?
İBB Sosyal yardım kartı nasıl alınır? Kart için başvuru şartları nedir? Kimlere verilir?
Hisseli Tapuya Anında Onaylı Kredi Veren Bankalar
Günlük burç yorumları 28 Aralık 2019 Cumartesi - Burcunuza göre günlük hayatta sizi neler bekliyor?
KYK borçları silinecek mi? Kyk borç affı çıkacak mı? Borçlular KYK borçlarının silinmesini sağlamak için sosyal medyada birleşti!
Kadayıflı muhallebi tatlı tarifi! En kolay şerbetli tatlı tarifi
Bay Yanlış yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
PTT kargo gönderi süresi nasıl hesaplanır? 2020
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Güz Masalı neden yok? Kanal 7 Güz Masalı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.