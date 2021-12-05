7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Yeniden yapılandırma süreci 31 Ağustos tarihinde sona eriyordu ancak yapılandırma süreci 1 ay daha uzatıldı. Vatandaşlar 7326 sayılı kanun dahilinde olan yeniden yapılandırma sürecinin ne zaman bittiğini araştırıyor. 7326 yeniden yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman?

7326 yapılandırma başvuru tarihi

7326 sayılı Kanun kapsamında yapılan yeniden yapılanma başvuruları için son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021'de sona ermesine rağmen bir ay uzatılmış ve son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Bu süre tekrar uzatılmayacaktır. Bu nedenle 30 Eylül 2021 ve 23.59'a kadar vergi dairesine, Sosyal Güvenlik Merkezine veya borçlu olduğunuz acenteye başvurmanız gerekmektedir. Vergi borçlarınızı İntenet Vergi Bürosundan çevrimiçi olarak kolayca tamamlayabilirsiniz.

7326 Yapılandırma başvurusu

SGK prim borcunu ve Bağ-Kur prim borcunu yeniden düzenlenmesi için SGK işveren sistemi ve e-devlet sistemi üzerinden online başvuruda bulunabilir veya başvuru formunu manuel olarak oluşturabilirsiniz. Bu kapsamda, 2020/04 döneminde ve öncesinde borç yeniden yapılandırması;

SGK tarafından yapılandırılan ilk ödeme ve son ödeme tarihi 30.11.2021,

7326 yapılandırma borcu ödenmediğinde ne olur?

Vergi borçları için ilk veya peşin ödeme tarihi 31 Ekim 2021'dir.

Yapılandırma sürecinden yararlanmaya devam etmek için yukarıda belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeme yapmanız gerekmektedir. Nakit ödeme yöntemini seçerseniz, tüm borçlarınızı ilk taksit vadesinden önce ödemeniz gerekir. Taksitli ödeme yöntemini seçerseniz ilk iki taksiti zamanında ödemeniz gerekir. Ödeme yapmıyor ve yapılandırma sürecini yerine getirmiyorsanız;

Yapılandırma süreci bozulur ve borç faiziyle birlikte hesaplanır.

İcra prosedürü kapsamındaki borçlar için icra prosedürü başlatılır.

Bir ödemeniz varsa, yapılandırmadan ödediğiniz kadar yararlanacaksınız.

Bağkur borcunuzu yapılandırmaz ve ödemezseniz yapılandırma bozulur. 2021/04 döneminden önce olan borç silinecek, faaliyet devam ederse 1 Mayıs 2021'den itibaren yeniden başlayacak.