7326 Emeklilik borç yapılandırma kredisi nedir?

7326 Emeklilik borç yapılandırma işlemleri 31.08.2021 tarihine kadar devam edeceği yetkili birimler tarafından açıklandı. Bağkur ve SGK prim borcu olanlara tanınan bu hak başvuruları devam edecek. Yapılandırma yapmadıysanız buraya tıklayarak yapılandırabilirsiniz.

Prim borçları ödeneceği taktirde emekli olacaklara kredi verilmesi planlandı. Prim ödemesi yaptığınız zaman aylık bağlayacak bankalar şunlardır: Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankasıdır.

Emeklilik yapılandırma kredisine kimler başvuru yapabilir?

4b bağkurlu olanların tekrar yapılandırması halinde aylıkları bağlanır,

4a emeklilik sisteminde zorunlu emekliliğe tabi olanlar için,

SSK ve bağkur aracılığıyla; doğum, askerlik veya yurt dışı hizmeti olarak emekli olma durumunda,

Son başvuru tarihi 31.08.2021 olmak üzere yapılandırmanın ilk taksidini 0111.2021 tarihine kadar gerçekleşmesi gerekir.

Başvuruyu E-devlet üzerinden hesabınıza girerek Ek belgelerle yapabilirsiniz.

Kredideki faiz oranları yüzde 1,55 ve 36 aya kadar taksit imkanı sunuluyor. Verilecek ortalama kredi miktarı 30 bin TL, en fazla ise 35 bin TL'dir.