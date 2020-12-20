7256 vergi yapılandırma ödemesi nerden yapılır? nereye ve nasıl yapılır?

7256 Vergi Yapılandırma Ödemesi Nereden Yapılır? Nereye ve Nasıl Yapılır?

7256 Sayılı Vergi Yapılandırma ödemesinin hangi yöntemle ve nereye yapılacağı sorusu vatandaşlar için merak konusu oldu. Kredi kartı ile ödeme yapılabilir mi sorusu da vatandaş için araştırma konusu oldu. 7256 Sayılı yasa ile birlikte, 2020/08 dönemi ve öncesi vergi, kyk,kredi borçları, trafik cezası borçları ve geri kalan tüm vergi borçlarına yeniden yapılandırma fırsatı sunuldu. Yeniden yapılandırma ödemeleri nereye yapılır ve nasıl yapılır? Merak edilen soruların cevapları haberimizde...

7256 Vergi Yapılandırması Ödemeleri Nerelere Yapılır?

7256 Sayılı yasa ile vergi yapılandırması ödemeleri;

ATM’lerden, Vergi Dairesi’nin anlaşmalı olduğu bankalardan ve interaktif kanallardan yapılabilir.

PTT şubeleri aracılığıyla yapılabilir.

Kredi kartı ile online bir şekilde kolayca yapılabilir.

7256 Vergi Yapılandırması İçin Ödemeler Nasıl Yapılır?

T.C kimlik numarası veya vergi numarası ile, ödemeler rahatlıkla yapılabilmektedir. Yapılandırma tecil dosya numaranız var ise ödemelerinizi mobil ya da interaktif bankacılık üzerinden de kolaylıkla yapabilirsiniz. Ödeme işleminizi ödemeler- kurum ödemeleri- vergi ödemeleri- 1256 vergi yapılandırma ödemeleri adımlarını izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca e-devlet üzerinden de bu ödemenizi tecil numarasına ihtiyaç duymadan gerçekleştirebiirsiniz.

Kredi Kartı Kullanarak 7256 Vergi Yapılandırma Ödemesi Yapmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Aşağıdaki işlemleri takip ederek ödemenizi kolayca yapabiirsiniz;

T.C kimlik numaranızı ya da e-devlet şifrenizi kullanarak interaktif vergi dairesine giriş yapınız.

Girişinizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra ana sayfada bulunan ‘7256 s. Kanun Kapsamındaki İşlemler’ kısmından tüm vergi borçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

İlgili bölümü seçerek ve gösterilen talimatları takip ederek ödemenizi kolaylıkla yapabilirsiniz.

7256 Vergi Yapılandırması Hangi Durumlarda Bozulur?

Eğer 12 ay içinde iki ya da daha fazla yapılandırma taksitinizi ödemez ya da geç öderseniz diğer tüm yapılandırmalarda olduğu gibi yapılandırmanız bozulacak ve iptal edilecektir.

7256 Vergi Yapılandırmanız Bozulur İse Ne Olur?

Üstte belirtilen durum gerçeklesir ve yapılandırma planınız iptal edilir ise eğer iptal durumu öncesinde ödeme gerçekleştirmişseniz, ödediğiniz miktarca yapılandırmadan yararlanmışsınızdır. Fakat bir ödeme gerçekleştirmemişseniz yapılandırmanız direkt iptal olacaktır ve borcunuz için tekrardan gecikme zammı ve cezası hesaplanacaktır.