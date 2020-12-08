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7256 sayılı Bağkur borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular başladı

7256 Bağkur ihya ekranı açıldı. Bağkur borçlarını yapılandırmak isteyen binlerce kişi başvuru şartları ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı.

08 Aralık 2020 Salı 19:46
7256 sayılı Bağkur borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular başladı
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17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı torba yasa kapsamında getirilen Bağkur borçlarının yapılandırılması ve ihya yapılandırmasına ilişkin başvurular başladı. 31 Aralık 2020 tarihine kadar devam edecek olan yapılandırma başvurularının 1 ay daha uzatılması da bekleniyor. 

7256 Bağkur yapılandırma başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler aşağıdaki linkten başvuru ekranına ulaşabilir;

https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-sgk-borclarinin-yapilandirilmasi

Bağkur yapılandırmasına ilişkin son başvuru tarihi 2020 yılının sonu olan 31 Aralık 2020 tarihine dek sürecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başvuru süresinin 1 ay daha ertelenebileceğini açıklamıştı. Yapılandırma kapsamında ilk ödemeler 1 Mart 2021 tarihinde yapılacak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 19:46
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Anahtar Kelimeler:
BağkurYapılandırma
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