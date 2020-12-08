7256 Bağkur prim borcu yapılandırması başladı! Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor

7256 sayılı vergi yapılandırmasına ilişkin torba yasa yürürlüğü girdi. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular büyük ilgi gördü. Yapılandırma uygulaması kapsamında Bağkurlu olan vatandaşlarda prim borçlarını yapılandırarak ödeyebilecek.

7256 Bağkur yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

SGK prim borcu yapılandırmasına ilişkin başvurular yıl sonuna kadar devam edecek. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak. Yapılandırma kapsamında 4B Bağkur prim borcu olan kişilerin faizleri silinecek.

Başvurular e-Devletten nasıl yapılacak?

Yapılandırmaya başvuran kişilere 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı sağlanırken ödemeler iki ayda bir olarak yapılacak. İlk taksit ödemeleri 2021 yılının Mart ayında başlayacak.

Pandemi nedeniyle başvurular online olarak e-Devlet sistemi üzerinden alınacak. 2020 Ağustos ayı öncesinde olan borçlar yapılandırma kapsamında sayılacak. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapamayanlar bağlı oldukları SGK Müdürlüklerine giderek başvuru formu doldurabiliyor.

E-Devlet üzerinden başvuru yapmak için arama kısmına “Yeni Yapılandırma Talebi” yazın ve karşınıza çıkan ekranda sizden istenen kısımları doldurduktan sonra başvurunuzu onaylayın.