7252 teşvik şartları nelerdir? SGK teşvik destek tutarı nedir?

7252 SGK teşviki dijital mecralara dair bir düzenleme olup 28 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu kanun çerçevesinde eklenen 26. maddeyle işverenler için SGK teşvik hakkı sağlanmıştır.

7252 SGK teşvikinden yararlanma şartları nelerdir?

Yeni SGK prim indirim teşvikinden yararlanmak isteyenler için aranan şartlar;

Özel sektör işvereni olmak,

1 Temmuz 2020’ye kadar kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunmuş olmanız,

Kısa çalışma maaşlarından faydalanıp ödenek süresi tamamlananların işyerinde normal mesaiye dönüp sigorta bildirimini yapması,

Nakdi destek ücretleri yani ücretsiz izin desteklerinden yararlanan sigortalılar işveren teşviklerinden yararlanabilecek.

7252 teşvik süresi, ortalama hesaplaması ve teşvik destek tutarı nedir?

Teşvikler için; ortalama şartı aranmayacaktır. Nakdi ücret veya kısa çalışma ödeneği alan işçileri normal çalışmaya döndüren bütün işverenler teşviklerden faydalanabilecek. Teşviklerden 31 Aralık 2020’ye kadar yararlanılabilecek. İşverenler kısa çalışma veya ücretsiz izin desteklerinin sona ermesini müteakip başlayarak en çok 3 ay ve 31 Aralık 2020’yi geçmeyecek şekilde yararlanabilecek. Prim destek tutarları nakdi ücret ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış oldukları aylardaki ortalama gün sayısına göre verilecektir.

7252 SGK teşvik tanımlaması nedir?

Teşvikten faydalanacak bireylerin SGK İşveren Sistemi – Teşvikler ve Tanımlar menüsünden 4447 / 26. madde sigortalı ekleme ve silme menüsüne giriş yapıp sigortalıyı eklemesi gerekir. Akabinde kanun numarasını seçip muhtasar ile prim hizmet beyannamesini göndererek teşvik tanımlamasını yapabilirsiniz.