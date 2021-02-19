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7143 yapılandırma ödeme tarihleri ne zamandır? SGK yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihleri

SGK borçlarına gelen yapılandırmadan sonra vatandaşlar yapılandırma ödemelerinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladılar. Bizde haberimizde SGK borçları yapılandırma ödemelerinin ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabına ve daha fazla bilgiye yer verdik.

19 Şubat 2021 Cuma 11:04
7143 yapılandırma ödeme tarihleri ne zamandır? SGK yapılandırma taksitlerinin son ödeme tarihleri
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SGK borçlarına gelen yapılandırmadan sonra 7143 ve 7256 Sayılı yasalar kapsamında Bağkur prim borçları, işveren prim borçları, diğer tüm Sosyal Güvenlik prim borçlarına ve gelen yapılandırma ve SGK yapılandırması taksitleri ödemeleri nasıl yapılmaktadır sorusu çokça sorulmaya başlandı. SGK borç yapılandırma ile taksitleri anlaşmalı bankalardan, PTT şubelerinden, mobil veya intenet bankacılığından, online veya Sosyal Güvenlik kurumu kredi kartı ile prim ödeme sistemi üzerinden ödenebilinir. Yapılandırma kapsamında borçlarınızı online olarak ödemek ve nasıl ödeneceğini öğrenmek için tıklayınız. 

7143 yapılandırma ödeme tarihleri ne zamandır?

7143 sayılı yasa gereğince yeniden yapılandırılan SGK, Bağkur ve işveren prim borçlarına ilişkin kalan taksitler ödemeleri 16. taksit; 01 Mart 2021, 17. taksit; 30 Nisan 2021, 18. taksit; 30 Haziran 2021 tarihlerinde son bulmaktadır.

7256 SGK yapılandırma ödeme tarihleri ne zamandır?

İki ayda bir yapılan 7256 sayılı yasa kapsamında yapılandırılan SGK prim, Bağkur, işveren ve diğer borçların ödemeleri:

1. taksit: 31.03.2021 

2. taksit: 31.05.2021

3. taksit: 31.07.2021 

4. taksit: 30.09.2021 

5. taksit: 30.11.2021 

6. taksit: 31.01.2022 

7. taksit: 31.03.2022

8. taksit: 31.05.2022

9. taksit: 31.07.2022

10. taksit:30.09.2022

11. taksit: 30.11.2022

12. taksit: 31.01.2023

13. taksit: 31.03.2023

14. taksit: 31.05.2023

15. taksit: 31.07.2023

16. taksit: 30.09.2023

17. taksit: 30.11.2023

18. taksit: 31.01.2024 tarihlerinde son bulmaktadır. Ödemeleri kredi kartı ile ödemek ve nasıl ödendiğini öğrenmek için tıklayınız.

SGK yapılandırma taksitini ödemezsen ne olur?

-Bir yıl içerisinde iki veya daha fazla taksiti ödememeniz ya da geç ödemeniz durumunda,

-Bir yıl içerisinde yapılandırma harici cari prim borçlarınızdan ikiden fazla aylık primi ödememeniz ya da geç ödemeniz durumunda yapılandırmanız bozulmakta ve yapılandırma hakkınızı sonlandırılmış olmaktadır. Bu durumlarda yapılandırma hakkınızı kaybetmiş bulunursunuz. Taksitlerin düzenli ödenmesi fakat aylık prim ödemelerinin düzenli olarak ödenmemesi durumlarda yapılandırma bozulursa zor durum beyanı verilerek düzeltme yapılabilmektedir. 



Son Güncelleme: 19.02.2021 11:04
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