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70.000 TL’ye satın alınabilecek en iyi arabalar ve özellikleri

Araç fiyatlarının giderek artış gösterdiği bu dönem içinde 70.000 TL fiyat karşılığında en iyi hangi araçların satın alınabileceği merak edilenler arasında yer almaktadır. Bu fiyat aralığında pek çok araç satın alınabilmektedir…

18 Ekim 2020 Pazar 11:19
70.000 TL’ye satın alınabilecek en iyi arabalar ve özellikleri
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Günümüzde ikinci el ve sıfır araç fiyatları her geçen sene biraz daha yükselmektedir. Buna bağlı olarak araç satın almak isteyen kişiler ellerindeki bütçe ile en iyi hangi araçları alabileceklerini merak etmektedirler. Bu fiyat aralığında oldukça fazla araç olmasından kaynaklı kafalarda karışıklık ortaya çıkabilmektedir. Aşağıdaki kısımda 70.000 TL fiyata alınabilecek en iyi araçlar sıralanmıştır.

Dacia Duster

Yüksek duruşu ile arazi aracı izlenimi bırakan Dacia Duster’ın 2016 model araçları 70.000 TL bandında bulunabilmektedir. Hem şehir içinde hem de arazi alanlarında iyi performans veren araçlardan biri olan Duster yakıt tüketimiyle de sizi memnun bırakacaktır.

Fiat Egea

Son dönemin en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Egea ile birlikte iyi yakıt performansı ve şık tasarımı bir arada bulabilirsiniz. 70.000 TL tutarındaki araçlar arasında en mantıklı olan modellerden biri olan Egea ile uzun kilometreler yapacağınıza eminiz.

Audi A4

70.000 TL fiyata 2011 model ve 100.000 km’nin üstündeki araçlar satın alınabilmektedir. Kişiden kişiye değişen tercihlerden bir tanesi de bu araç olabilir. Daha az kilometre yapmış ancak daha düşük bir model satın alınabileceği gibi Audi konforu ve kalitesini de yaşayabilirsiniz. Premium bir araç olan Audi A4 dış görünüş olarak tüm gözleri üstünde toplayacaktır.

Citroen C5 Diesel


2015 model C5 Diesel modeli araçlar da bu fiyata satın alınabilmektedir. Ağır, oturaklı ve iyi yol tutuş performansı ile en mantıklı tercihlerden biri olabilecek bu araç 50.000 km ile 90.000 km arasında bulunabilmektedir. Bu fiyat aralığı için bu kilometre değerleri oldukça normal olmakla birlikte biraz şans ile daha uygun fiyata bile bulunabilmektedir.

Ford Focus Trend

Ülkemizde en çok tercih edilen modellerden biri olan Ford Focus Trend, pek çok özellikten yoksun olsa bile bu haliyle bile gayet iyi iş görüyor. Ford’un ne kadar sağlam araçlar yaptığı zaten bilinen bir gerçekken yeni focus güçlü motoruyla sürücülerini tatmin etmeyi başarıyor.

Volkswagen Jetta

Geçtiğimiz senelerde eski modeli ile ülkemizde binlerce satılan Jetta’nın yeni halinin tanıtılması ile beraber pek çok seveni de çıktı. Önerilerimizdeki diğer araçlara göre yakıt tüketimi konusunda biraz daha bonkör davranan Jetta dış görünüşü ile gören herkesi büyülüyor.

Toyota Corolla

Toyota’nın dizel araçları arasında en çok tercih edilenlerinden biri olan Corolla 70.000 TL karşılığında ikinci el olarak satın alınabilmektedir. Hem konfor hem de yakıt tüketimi konusunda son derece tatmin edici olan bu araç satın alındığında pişman olunmayacaktır.



Son Güncelleme: 18.10.2020 11:19
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Anahtar Kelimeler:
Ikinci ElOtomobil
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