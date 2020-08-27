70.000 TL aylık faiz oranları ile ne kadar kazanç sağlar?

Paralarını kısa süre içerisinde değerlendirmek isteyen pek çok kişi bankalar tarafından verilen hoş geldin faizlerini ve mevduat hesaplarını araştırmaktadır. 70.000 TL’sini bankaya yatırarak değerlendirmek isteyen kişiler ise bankaların 70 bin TL’ye ne kadar kazanç verdiğini araştırmaktadır. Bazı bankalar 70.000 TL’ye 1.000 TL verirken bazı bankalarda bu 600 TL ile sınırlı kalmaktadır.

ING Bank 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz verir?

Hoş geldin faizi olarak da bilinen hesaplara para yatırdığınızda aylık olarak belirlenen faiz oranlarında kazanç elde edebilirsiniz. ING Bank Senelik %22 faiz oranı getirisi sağlamaktadır. Buna göre 70.000 TL paraya aylık olarak uygulanacak faiz sonucunda 1.083 TL getiri elde edebilirsiniz. Ay sonunda hesabınızda toplam 71.084 TL olacaktır.

Fibabank 70.000 TL'ye ayda ne kadar faiz vermektedir?

En yüksek aylık ve senelik faizi müşterilerine sunan ikinci banka olan Fibabank 70.000 TL’sini bankaya yatıran kişiye senelik %20 faiz oranı sunmaktadır. Aylık hesap yapıldığında 984 TL getiri sağlamaktadır. Buna göre ay sonunda hesabınızda 70.985 TL olacaktır.

Akbank 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz vermektedir?

Akbank’ta mevduat hesabı açarak vatandaşların paralarını değerlendirebileceği faiz oranlarına sahiptir. Senelik %19 faiz imkanı sunan Akban aylık olarak kişiye 935 TL ödeme yapmaktadır. Buna göre 1 ay sonunda hesabınızda 70.935 TL para olacaktır.

Denizbank 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz vermektedir?

Yıllık %15 faiz oranı sunan Denizbank ay sonunda kişiye 733 TL kazandırmaktadır. Buna göre 1 ayın sonunda hesabınızda 70.734 TL olacaktır.



HSBC 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz vermektedir?

E-Mevduat adı altında verilen faiz oranlarında HSBC yıllık %13.50 faiz oranını müşterilerine sunmaktadır. Buna göre 70.000 TL’ye aylık 660 TL kazanç elde edilmektedir. Bir ayın sonunda hesabınızda 70.660 TL para olacaktır.

Enpara 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz vermektedir?

Şubesiz vadeli mevduat hesabı veren tek banka olan Enpara’da senelik faiz oranı %11.90’dır. Buda kişiye aylık 581 TL getiri sağlamaktadır. Buna göre 1 ayın sonunda hesabınızda 70.582 TL olacaktır. İş Bankası 70.000 TL'ye ayda ne kadar faiz vermektedir? Senelik %11.90 faiz oranı ile mevduat hesabı açtıran İş Bankasında aylık kazancınız 581 TL olacaktır. Buna göre 1 ayın sonunda hesabınızda 70.582 TL olacaktır.

Garanti Bankası 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz vermektedir?

Yıllık %10.50 ile mevduat hesabı açılabilen Garanti Bankasın aylık olarak kişilere 513 TL getiri sağlamaktadır. Buna göre 1 ayın sonunda hesabınızda 70.513 TL olacaktır.

Yapı Kredi 70.000 TL’ye ayda ne kadar faiz vermektedir?