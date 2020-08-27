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70.000 - 80.000 TL aralığında alınabilecek arabalar

En çok talep edilen arabalar ve modelleri bütçe bakımından vatandaşı düşünmektedir. Aracın konforu, sürati, ve yakıt bakımından az yakması araç alırken oldukça düşünülen sorunlardır. Bu nedenle vatandaşlar, 70.000 - 80.000 TL aralığında olan araçları araştırma ihtiyacı duymaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:50
70.000 - 80.000 TL aralığında alınabilecek arabalar
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Son günlerde araba fiyatlarında görülen artış araba sahibi olmak isteyen vatandaşları arayışlara soktu. Vatandaşların genellikle tercih ettiği bütçe olarak belirlediği 70.000 – 80.000 fiyat aralığında olan arabalar merak ediliyor. En fazla talep edilen araba markaları Skoda, Audi, Mercedes, Volkswagen olmuştur.

Audi A3

Alman menşeili olan Audi A3 model arabaları 80.000 – 85.000 TL aralıklarında alabilirsiniz. Yarı otomatik olan Audi A3 otomobiller de alırken dikkat edilmesi gerekilen en büyük husus ise Şanzıman. Şanzıman konusunda bu model araçlar oldukça sorun yaratabiliyor. Experdeyken bu parçanın üzerinde durmanız aracı aldıktan sonra uzun süre sorunsuz kullanmanıza etki edecektir.

Skoda SuperB

Görünümü güzel olan Skoda SuperB model araçlar araç sahiplerini yakıt konusunda da üzmemektedir. Görünüm bakımından güzel olan ve yakıt konusunda az yakan bu araç alıcılar tarafından oldukça talep edilmektedir. Model olarak düşük araçları 80.000 – 90.000 fiyat aralıklarında rahatlıkla alabilirsiniz.

Mercedes Benz E-200 Komp


Mercedes’in piyasaya sürmüş olduğu en dolu modeli olan 2005 Mercedes Benz E-200 kompressörü 75.000 – 85.000 fiyat aralığında bulunabilir. Parçası zor bulunan arabanın alınmadan önce dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Sürüş bakımından oldukça rahat olan bu model yakıt konusundan sizi biraz zorlayabilir.

Volkswagen Golf

Golf 7 1.6 dizel otomatik olan bu araç 80.000 – 90.000 TL aralıklarında alınabilir. Aracın yol tutuşu, görünüşü, yakıtı az yakması bakımından ve performansı göz önünde bulundurursak alınacabilecek araçlar arasına girmektedir. Aracın dolu olması veya hasar ve değişenine göre fiyat aralıkları değişmektedir.

Ford Mondeo

Ford Mondeo’nun 2015-2016 modelleri rahatlıkla alınabilecek bir başka araçlardandır. Çok fazla arızalanmayan ama herhangi bir arıza durumunda ise sizi oldukça zorlayacak bir model olmaktadır.

Nissan Navara

Pick-up modellerin arasında Nissan Navara oldukça popüler bir yere sahip. Çok satan bu modeller tercih bakımından yük taşımak için seçilmektedir. 2012den sonra çıkan modellerinin görünümü ve sürati bakımından daha fazla tercih edilmektedir.



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:50
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70.000 TLye Alınabilecek Arabalar80.000 TLye Alınabilecek Arabalar
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