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70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor

Bankalar kredi kartı kullanıcılarından yıllık aidat alıyor. Söz konusu aidatlar 70 milyon vatandaştan kesiliyor! Bankaların kestiği aidatlara şikayet yağmaya başladı. 100 binden fazla gelen şikayet sonrası bankalar kredi kartı aidat ücretleri iade etmeye başladı.

13 Eylül 2020 Pazar 22:30
70 milyon vatandaştan kesilen kredi kartı aidat ücretleri iade ediliyor
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Günümüzde kredi kartı kullanmayan çok az kişi vardır. Kredi kartı özellikle pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz ve temassız ödeme şansıyla vatandaşların daha çok tercih etmesine neden oldu. Bilindiği gibi bankalar kredi kartlarından yıllık aidat ödemesi almaktadır.

Kredi kartının kullanımının artması bankaları iştahlandırıyor. Tüm bankalar kendi belirledikleri aidat tutarını kart sahiplerinden alıyor. Ancak bazı bankaların aylık olarak aidat aldığına dair şikayetler artmaya başladı. 100 bini aşan şikayetlerin üzerine bankalar aylık kesilen aidatları geri ödemeye hazırlanıyor.

Yapılan araştırmalara göre ülke genelinde 70 milyon kredi kartı kullanılıyor. Bankaların aidat kesimlerine dair emsal kararlar veriliyor. Bu kararlardan biri de alınan aidatlar. Vatandaşlar haksız bir şekilde alınan aidatların geri ödenmesini istiyor. Vatandaşların aidatlarını geri almak için e-devlet sistemi üzerinden şikayetlerini belirtmeli ve tüketici hakem heyetine başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru yapana parası iade edilecek

Tüketici heyetine yapılan şikayetler doğrultusunda kredi kartı için bankaların aldığı aidatlar müşterilere geri ödeniyor. Ayrıca yeni kredi kartı alacak olanlarında bankaya aidat almayan kredi kartı talebinde bulunma şanları vardır.

İade başvuru yapanların gerekçeleri genel olarak şu şekilde belirtilmektedir;


”4822 sayılı kanun ile değişik 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun sözleşmedeki haksız şartlar başlıklı 6 maddesi gereğince bankanızın almakta olduğu üyelik ücreti herhangi bir hizmet karşılığı olmadığından haksız söz konusu sözleşme şartı önceden hazırlanmış.

T.C. Yasalarına göre yapılan bu ücretlendirme 13. Hukuk dairesince verilen 2011/47 ** esas 2011/115** sayılı son karara göre söz konusu yıllık kart ücreti aidatının bk. 125. Madde ve HGK 2010/1-93-88 sayılı karar uyarınca geriye dönük kesilen kart aidatlarının da iadesinin de olacağına dair de kesin hükmü bulunmaktadır. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde ekstreme yansıtılan yıllık kart ücretinin iptalini istiyorum.”

Yukarıda belirtilen açıklama kapsamında başvuru yapan vatandaşlar kredi kartlarından kesilen yıllı aidat kesimlerini geri alabiliyor.

Başvuru sayfası

Kredi kartı aidat ödemelerini geri almak için e-devlet sistemine giriş yapılmalıdır. Ardından arama bölümüne “tüketici hakem heyeti” yazarak karşınıza çıkan ekrandan banka seçimi yapıp ardından istenen boşlukları doldurun ve talebinizi belirtin. Başvuru sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

Tüketici hakem heyetine başvurun

E-devlet sisteminin yanı sıra il ve ilçelerde bulunan tüketici hakem heyetlerine bizzat giderek kredi kartı aidat geri ödeme başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu işlem sırasında sizden hesap belgesi, dilekçe formu istenecektir. Başvuru sonrası 15 iş günü içerisinde başvurunuzun sonucu size bildirilecektir.



Son Güncelleme: 13.09.2020 22:30
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Anahtar Kelimeler:
Kredi KartıAidat
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