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650 TL yatırılacak! Paralar ATM ve PTT'den çekilebilecek

Devlet eşini kaybeden kadınlara 650 TL destek sağlıyor. Eşi vefat emiş olan kadınların mağdur olmaması için yapılan sosyal desteklerle iki ayda bir nakdi yardım ödemesi yapılıyor. Vatandaşlar yapılan yardım ödemelerini PTT veya ATM’lerden çekebilecek. İşte detaylar...

30 Kasım 2021 Salı 18:09
650 TL yatırılacak! Paralar ATM ve PTT'den çekilebilecek
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Eşini kaybeden kadınlara devlet tarafından maddi yardı  yapılıyor. Eşi vefat eden kadının mağdur olmaması için bazı sosyal destek ödemeleri sağlanıyor. Bu ödemeler 2 ayda bir yapılıyor. Yardım ödemeleri ATM ve PTT'den çekilebiliyor. Peki kimler bu ödemelerden faydalanabiliyor? Eşini kaybeden kadınlar hangi haklara sahip? İşte detaylar...

Eşini kaybeden kadın hangi haklara sahip?

Herhangi bir güvencesi olmayan, çalışmayan eşi vefat etmiş olan kadınlara devlet tarafından yardım ödemesi yapılıyor. Devlet kadınlara iki ayda bir olmak üzere 650 TL maaş ödüyor. Aynı zamanda eşi vefat eden kadın eşinin doldurması gereken prim gün sayısının yeterli olması durumunda ölüm aylığı hakkına sahip oluyor. Sigorta, ölen eşin emekli olması durumunda, eşin emekli maaşının bir kısmını da kadına maaş olarak verebiliyor.

Paralar nasıl ödeniyor?

Eşini kaybeden kadınlar PTT şubelerinden para yardımlarını alabiliyor. Ayrıca Sosyal Yardım Kartı aracılığıyla ATM’lerden de para çekebilirler. Fakat şu anda kolluk kuvvetleri pandemi kapsamında bu ödemeyi evlere getirmektedir.

Nereye başvuru yapılıyor?

Öncelikle eşini kaybeden kadının resmi ikametgahının olduğu il/ilçe sınırları içinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapması gerekiyor ve böylece başvuru süreci başlıyor. Başvuruda nüfus cüzdanı haricinde herhangi bir belge talep edilmiyor.

Eşi vefat eden kadınlar, isterse muhtaçlık durumu değerlendiriliyor. Eğer muhtaç olduğu tespit edilirse sivil toplum kuruluşlarına, kaymakamlıklara sosyal yardımlardan faydalanmak için başvuruda bulunabiliyorlar.

İki maaş alma hakkı

Kocasını kaybeden kadın, ölen babasının da emekli aylığını alabiliyor. Burada dikkat edilmesi gereken ölen koca ve ölen babanın bağlı olduğu sigortaların farklı olması.

Maaşlar hangi durumlarda kesiliyor?

Dul maaşının kesilmesi kadının yeniden evlenmesi ve kişinin çalışması durumunda kesilmektedir.


Son Güncelleme: 30.11.2021 18:09
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