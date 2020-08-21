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65 yaş yaşlılık aylığı alma şartları ve başvuru işlemleri

Milyonların 700 TL ödeme alma hakkı doğdu! Hemen bu başvuruyu yapın! 65 yaş üzerine müjdeli haber geldi. Yaşlılık aylığı ya da 65 yaş aylığı olarak bilinen aylık ile ilgili yeni düzenleme yapıldı. Temmuz zammı ile birlikte 700 TL olan yaşlılık aylığı şartları ve başvurusu hakkında detaylar vatandaş tarafından merak ediliyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:43
65 yaş yaşlılık aylığı alma şartları ve başvuru işlemleri
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Yaşlılık Aylığı Şartları Değişti!

Binlerce vatandaşın aldığı yaşlılık aylığı ile ilgili yeni kararlar alındı. Artık yaşlılık aylığı almak daha kolaylaştı. Yaşlılık aylığı almanın şartları ve nasıl başvuru yapıldığı vatandaş tarafından merak ediliyor. Binlerce insana verilen yaşlılık aylığına da her yıl Ocak ve Temmuz ayında enflasyon oranlarına göre zam yapılmaktadır. Temmuz zammı ile birlikte yaşlılık aylığı 700 TL oldu.

Her ay yaşlılara düzenli şekilde ödenen yaşlılık aylığı için vatandaşların belirlenen şartları sağlıyor olması gerekmektedir. Yaşlılık aylığı alabilmek için vatandaşın emekli olmaması ve bir işte çalışmaması gerekmektedir. Emekli maaşı almayan ve çalışmayan 65 yaş ve üzerindeki mağdur olan vatandaşlara bu aylık verilmektedir. Yaşlılık aylığı Ziraat Bankası tarafından verilmektedir. Her ay hesaba yatırılan bu aylığı alabilmek için başvuru yapmanız gerekmektedir.

Yaşlılık Aylığı Şartları ve Başvurusu

65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen yaşlılık aylığına 65 aylığı adı da verilmektedir. Her ay düzenli şekilde yatırılan aylık Temmuz zammı ile birlikte 700 TL oldu. Verilen bu aylık ile yaşlı vatandaşların geçinmesine yardım edilmektedir. 65 yaş ve üzeri olan emekli olmayan ve herhangi bir işte çalışmayan, Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara bu aylık verilmektedir.

Belirtilen şartlara uyan vatandaşlar bu aylık için başvuruda bulunabilir ve yaşlılık aylığını Ziraat Bankası üzerinden her ay düzenli şekilde alabilir. Yaşlılık aylığı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmektedir. 65 yaş ve üzeri vatandaşa destek sağlamak için verilen bu aylık için başvuruyu Sosyal Güvenlik Kurumlarının il veya ilçe müdürlüklerine giderek yapabilirsiniz. Günümüzde yaşlı aylığı için e- devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. Temmuz zammı ile birlikte yaşlılık aylığı 700 TL olmuştur.

Ziraat Bankası üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen 700 TL değerindeki yaşlılık aylığını almak için yaşlıların sağlaması gereken şartları şu şekilde sıralayabiliriz;


-Herhangi bir sigorta kurumuna bağlı olmaması,

-65 yaşından büyük olması,

-Aylık kazancının muhtaçlık seviyesinden düşük olması,

-Sigorta primlerinin ödenememiş olması,

-Herhangi bir ek gelirinin olmaması (Nafaka vb.),

-Asgari ücretin üçte birinden az gelirinin olması.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan 65 yaş üzeri vatandaşlara devlet yaşlılık aylığı vermektedir. Bu aylık için başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yaşlılar ödemelerini PTT aracılığı ile alabilmektedir. Zor durumda olan 65 yaş üzeri vatandaşlara devlet destek sağlamaktadır. Geçinmekte zorlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşa verilen aylık Temmuz zammı ile birlikte 700 TL olmuştur. Başvuru süreci ve başvuru şartları kolaylaştırılmıştır.



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:43
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