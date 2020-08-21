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65 yaş üzeri olan ve emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL devlet yardımı

Aile Bakanlığı tarafından nüfus cüzdanını gösterene 2135 TL ödeme yapılıyor. Belirli şartları sağlayan yaşlılara devlet yardımı olanağı sunuluyor.

21 Ağustos 2020 Cuma 17:37
65 yaş üzeri olan ve emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL devlet yardımı
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65 yaş üzeri olan ve emekli olamayan vatandaşlara 2135 TL devlet yardımı sağlanıyor. Salgın sonrasında ekonomik problemler meydana gelmeye başladı ve 1000 TL sosyal destek ödemeleri yapılmasına karşın pek çok yardım ödemesi de ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 65 yaş üstü vatandaşlara her ay düzenli yardımlar koronavirüs sürecinde de sürüyor. Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar devletten 2135 TL yardım alabilmektedir.

65 yaş üstü vatandaşlara devlet yardımı

Aile Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü emekli olmayan vatandaşlara destekler veriliyor. 65 yaş üstü T.C. vatandaşı olan ve emekli olmayan vatandaşlar asgari ücretin 3’te 1’inden daha az gelire sahipse bu olanaktan yararlanabilmektedir. Buna göre 774 TL’den daha az ödeme alanlar söz konusu yardımlardan yararlanabilecek.


Başvuruda bulunacak olanlar kaymakamlıklar veya SYDY’ye başvuru yapabilmektedir. Heyet incelemesini müteakip şartları sağlamadıktan sonra devlet yardımlarından faydalanabilirsiniz. 65 yaş üstü için devlet yardımları 673 TL olarak tespit edilmektedir. 2022 sayılı kanuna göre başvurularınız en geç 1 ay içerisinde sonuçlanır. Değerlendirme sürecinde kendisi ve eşinin gelir ve harcamaları kontrol edilir ve yardımdan faydalanmakta olan bireyler yılda en az 1 defa olmak suretiyle heyet tarafından yeniden incelenir.

65 yaş üstü vatandaşlar bakım desteklerinden de yararlanabiliyor. Yüzde 50 veya daha yüksek engellilik oranına sahip vatandaşlar evde bakım destek ödemelerinden faydalanabilmektedir. Hane halkı içerisinde 1402 TL’den daha az, 65 yaş üstü ve sigortası olmayan tanıdığınız bulunuyorsa 1460 TL’lik devlet desteğinden yararlanabilmektedir.

Bu iki yardım da aynı anda alınabilmektedir. Böylelikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız 2135 TL’ye varan devlet desteklerinden yararlanabiliyor.  



Son Güncelleme: 21.08.2020 17:37
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