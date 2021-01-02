65 yaş üstü vatandaşlara tam 700 TL nakdi yardım! Başvuru detayları

Koronavirüs salgını, ekonomik olarak da tüm dünyayı olumsuz anlamda etkiledi. Gelen kısıtlamalar, pek çok vatandaşın ekonomik olarak sıkıntı yaşamasına sebep oldu. Bu noktada devletlerin yaptığı yardımlar, vatandaşa bir nebze de olsa nefes aldırdı. İhtiyaç sahibi kişilere yardımlar tüm hızıyla devam ederken, yeni bir yardım daha geliyor. 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak yardımlarla, vatandaşın ekonomik olarak sıkıntılarının giderilmesi hedefleniyor.

65 yaş üstü vatandaşlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yaparak, nakdi yardım alabilecekler. Düzenli bir geliri bulunmayan, çalışamayan ve sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar, yaşlılık maaşı adı da verilen yardımdan faydanalabilecekler.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden başvuru süreci yönetilecek ve başvurular değerlendirilecek. Başvuruları olumlu sonuçlanan ve yardım almayı hak kazanan vatandaşlar, PTT aracılığı ile yardımlarını alabilecekler.

Başvuru yapmak ve yardım almak için gereken şartlar

T.C. vatandaşı olmak.

65 yaş ve üstü olmak.

SGK güvencesinin olmaması.

SGK kapsamında prim ödemesi almaması.

Herhangi bir yerde çalışıyor olmaması.

Nafaka vb.. gibi düzenli ödeme almaması.

Yaşadığı hanede bulunan kişilerin, kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinin altında olması.

Kaymakamlıktan veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan muhtaçlık belgesi almak.