65 yaş üstü vatandaşların bankalardan kredi kullanması, diğer vatandaşlara göre daha zordur. Özellikle konut kredileri için yaş sınırı getirilmiştir. Banka şartlarına uyum sağlayan ve kredi notu yüksek olan yaşlı vatandaşlara, bazı bankalar tarafından kredi kullanma imkanı verilmektedir.
Konut kredilerinde yaş sınırı nedir?
70 yaşındaki bir vatandaş, bankalardan konut kredisi kullanmak istediğinde en fazla 5 yıl vade kullanabilecektir. Ya da 68 yaşındaki bir kişi en fazla 2 yıl vadeli kredi kullanabilecektir.
65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar
Bankalardan kredi kullanmak için yaş sınırı 18-65 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı bankalar 80 yaşındaki vatandaşlara da kredi kullanma imkanı vermektedir. Bu bankalar; Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank, Denizbank, TEB, Vakıfbank, İşbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, HSBC ve PTT’dir.