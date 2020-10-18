65 yaş üstü vatandaşların bankalardan kredi kullanması, diğer vatandaşlara göre daha zordur. Özellikle konut kredileri için yaş sınırı getirilmiştir. Banka şartlarına uyum sağlayan ve kredi notu yüksek olan yaşlı vatandaşlara, bazı bankalar tarafından kredi kullanma imkanı verilmektedir.

Konut kredilerinde yaş sınırı nedir?

Konut kredisi için bankaya başvuran müşterilerin, kredi kullanabilmesi için öncelikle kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notunun yanında, müşterinin düzenli bir gelire sahip olması talep edilir. Bu şartların yanı sıra bankalar konut kredisi kullanacak müşteriler için yaş sınırı belirlemiştir. Bankalardan kredi kullanabilmek için belirlenen yaş 18-65 yaş aralığındadır. Ancakve PTT’de yaş sınırı 80’dir.

70 yaşındaki bir vatandaş, bankalardan konut kredisi kullanmak istediğinde en fazla 5 yıl vade kullanabilecektir. Ya da 68 yaşındaki bir kişi en fazla 2 yıl vadeli kredi kullanabilecektir.

65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar

Bankalardan kredi kullanmak için yaş sınırı 18-65 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı bankalar 80 yaşındaki vatandaşlara da kredi kullanma imkanı vermektedir. Bu bankalar; Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank, Denizbank, TEB, Vakıfbank, İşbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, HSBC ve PTT’dir.