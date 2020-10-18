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65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar

Bankaların kredi verme yaş sınırı 18-65 yaş olarak belirlenmiştir. Ancak bazı bankalar 80 yaşına kadar kredi imkanı sunmaktadır. 65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar hakkında bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 20:08
65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar
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65 yaş üstü vatandaşların bankalardan kredi kullanması, diğer vatandaşlara göre daha zordur. Özellikle konut kredileri için yaş sınırı getirilmiştir. Banka şartlarına uyum sağlayan ve kredi notu yüksek olan yaşlı vatandaşlara, bazı bankalar tarafından kredi kullanma imkanı verilmektedir.

Konut kredilerinde yaş sınırı nedir?


Konut kredisi için bankaya başvuran müşterilerin, kredi kullanabilmesi için öncelikle kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Kredi notunun yanında, müşterinin düzenli bir gelire sahip olması talep edilir. Bu şartların yanı sıra bankalar konut kredisi kullanacak müşteriler için yaş sınırı belirlemiştir. Bankalardan kredi kullanabilmek için belirlenen yaş 18-65 yaş aralığındadır. Ancak Ziraat Bankası, Halkbank ve PTT’de yaş sınırı 80’dir.

70 yaşındaki bir vatandaş, bankalardan konut kredisi kullanmak istediğinde en fazla 5 yıl vade kullanabilecektir. Ya da 68 yaşındaki bir kişi en fazla 2 yıl vadeli kredi kullanabilecektir.

65 yaş üstü vatandaşlara konut kredisi veren bankalar

Bankalardan kredi kullanmak için yaş sınırı 18-65 olarak belirlenmiştir. Ancak bazı bankalar 80 yaşındaki vatandaşlara da kredi kullanma imkanı vermektedir. Bu bankalar; Ziraat Bankası, Halkbank, Şekerbank, Denizbank, TEB, Vakıfbank, İşbank, QNB Finansbank, Garanti Bankası, HSBC ve PTT’dir.



Son Güncelleme: 18.10.2020 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat BankasıHalkBank
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