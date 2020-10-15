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65 yaş aylığı nedir? Hangi şartlar altında alınır?

65 yaş aylığı nedir? Hangi şartlar altında alınır? 65 yaş üstü vatandaşın maaşı alabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir, yapılacak olan aylık ödeme miktarı ne kadar ve başvuru nasıl yapıldığı okuyucular tarafından merak edilmekte.

15 Ekim 2020 Perşembe 00:17
65 yaş aylığı nedir? Hangi şartlar altında alınır?
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Devlet yardıma muhtaç olan 65 yaşında veya üzerindeki vatandaşa 673 Türk Lirası değerinde sosyal yardım vermekte. Bu verilen yardımdan yararlanabilmek için bireyin 65 yaş üstünde olması ve devlet tarafından verilen emeklilik maaşından yararlanmaması gerekmekte. Yani yardımdan yararlanacak kişinin dul kalma veya emeklilik gibi bir maaş almaması gerekmekte. Bu verilen yardımın adı ise 65 yaş üstü maaşıdır. Bu maaştan yararlanabilmek için ise kişinin ek olarak bazı şartlara uyması gerekmektedir:

*Herhangi bir sigorta prim ücretinin verilmemiş olması,

*Türkiye Cumhuriyeti’ nin bir bireyi olması,

*Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli sandığı ve Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Çalışanlar Kurumu gibi bir sosyal güvencesinin bulunmaması,  

*Elde ettiği gelirin asgari ücretten 3/1 ‘ inden daha az olması.


*Kişinin elde ettiği aylık bir gelirin olmaması.

Başvuru Nasıl Yapılır:

Yukarıdaki şartlara uyan 65 yaş üstü için verilen aylık için oturduğunuz yere bağlı olan kaymakamlığa Türkiye Cumhuriyeti kimliği ile başvurulmalıdır. Eğer kişi bazı nedenlerden dolayı kendisi gidemiyorsa yerine vasi atamalı ve onu göndermelidir. 2020 senesi itibarı ile 65 yaş maaşı 673 Türk Lirasıdır. Maaş sahipleri ise maaşlarını Ziraat Bankası veya PTT’ nin şubelerinden alabilir.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.10.2020 00:17
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