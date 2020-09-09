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65 yaş Aylığı alabilmek için koşullar nelerdir?

65 yaşında olan birisi aylık alabilme hakkını kazanmak için neler yapmalıdır? Yapılan başvurunun sorunsuz bir şekilde onay alabilmesi için hangi koşulları yerine getirilmesi gerekir? Başvuru nasıl yapılmakta, yapılan başvurunun onay sorgulaması nereden yapılmaktadır? Tüm bu soruların cevabını haberimizde derledik.

09 Eylül 2020 Çarşamba 13:07
65 yaş Aylığı alabilmek için koşullar nelerdir?
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65 yaşındaki emeklilik koşulları sosyal güvenlik kurumu tarafından belirleniyor. 65 yaşındaki emekli maaşı, insanlar arasında muhtaç emeklilik olarak da adlandırılıyor. 65 yaşında emekli maaşı alabilmek için aranması gereken ilk şartlardan biri kişinin gelirinin olmamasıdır. İnsanlar sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmamalı ve 65 yıllık emekli maaşı almamalıdır. SGK'nın belirlediği vatandaşların aylık geliri 607 Türk Lirası'nın altında olması bir diğer gerekliliktir.

YAŞLILIK MAAŞI NASIL ALINIR?

Emekli maaşı alma konusunda sosyal güvenlik kurumlarının belirlediği düzenlemeler geçerlidir. 65 yaş üstü vatandaşlar, yaşadıkları ailenin gelirine bakılmaksızın emekli maaşı alabilirler. Çocukların, torunların ve ailenin diğer akrabalarının gelirleri yaşlılık aylığı alıyor kabul edilmemekle birlikte 65 yaş ve üstü kişilerin eşlerinin gelir durumu da dikkate alınmaktadır. Eşinin gelir durumu ve kendi geliri aylık 607 TL ve üzeri ise vatandaşlar emekli maaşı alamayacak.

Sosyal güvenlik kurumu, 65 yaşındaki emeklilik koşullarını 2022 yasasına göre belirliyor. Bu durumda emekli maaşı almanın birkaç yolu vardır. Bunlar;

  • Eşin aylık geliri, aylık ücret alıp almayacağına göre hesaplanır.
  • 65 yaşın üzerinde olmalı,
  • Sosyal güvenlik kurumlarının korumasına sahip olunmaması,
  • Yasal yükümlülüklere göre gelirleri aylık miktarı geçmemelidir.


Bu koşulları sağlayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar 65 yaşında emekli maaşı alabilirler. Bu, aylık geliri olmayan kişilere, nerede olurlarsa olsunlar ihtiyaçlarını karşılamak için devlet tarafından tanınan haktır. Emekli maaşları aylık olarak ödenir. Önceki dönemde bu ay 3 ayda bir tahsis edilmişti ancak yeni düzenlemeler bu durumu ayda bir olarak değiştirmişti. Yaşlılık aylığı hesaplaması, 2020 yılında mevcut memur maaşına dayanmaktadır.

65 YAŞ AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 yıllık emeklilik başvurusu vatandaşın e-devletinden yapılabilir. Ayrıca e-devlet kimlik bilgilerine erişilememesi durumunda sosyal güvenlik kurumlarından destek alınabilmektedir. Çalışıyorsa, 65 yaş emekli aylığını alacak olan kişinin işten ayrıldıktan sonra emekli maaşı alma hakkı vardır. Bu durumda istifa etmek istediğini çalıştığı kuruma yazılı bir dilekçe ile beyan etmelidir. Bir vatandaşın sigortası varsa, e-devlet üzerinden başvuru yapamayabilir. Vatandaşlar yaşadıkları sosyal güvenlik kurumuna başvurmalıdır.

65 Yaş Aylığı Almak İçin Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Vatandaşlar e-devlet aracılığıyla başvuru yapamazlarsa, sosyal güvenlik kurumu 65 yıllık emekli maaşına başvurmak için gereken belgelere ihtiyaç duyar. 65 yaşında emekli aylığı almak isteyenler, ikamet ettikleri sosyal güvenlik kurumu konseyine başvurur. Başvuru sürecinde taahhüt belgelerinin beyan edilmesi, başvuru evraklarının ve işten çıkarma belgelerinin temlik edilmesi gerekmektedir. Kıdem tazminatı belgesi, 65 yaşındaki emeklinin işten sonraki 10 gün içinde alacağı belgedir. Tüm belgeleri tamamlayanlar 65 yıllık emeklilik başvurusunu tamamlayacak.

65 YAŞ AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

65 yaşındaki emeklilik anketi, başvuran tarafından e-devlet hesabı aracılığıyla hazırlanmıştır. Böylelikle 65 yaşında emekli maaşı başvurusunda bulunan kişiler, daha hızlı ve kolay bir şekilde başvuru hakkında bilgi almak için ikamet ettikleri sosyal güvenlik bürosuna gitmek yerine e-devlet üzerinden sorgulama yapabilirler. Ayrıca sosyal güvenlik kurumu başvuru süresince verdiği cep telefonu numarasını kişiye SMS ile bildirecektir. E-Devlet üzerinden "Sosyal Güvenlik Kurumu" sayfasından bilgi alabilirsiniz.



Son Güncelleme: 09.09.2020 13:07
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Anahtar Kelimeler:
Yaşlılık Maaşı65 Yaş Aylığı
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