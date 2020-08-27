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60.000 TL’ye alınabilecek arabalar!

Artan kurdan en fazla etkilenen otomotiv piyasası olmuştur. Pek çok vatandaş artan araç fiyatlarından rahatsızken ortalama olarak 60.000 TL'ye alınabilecek araçlar araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar 60.000 TL'ye hangi araçlar alınabilir? sorusunu araştırmaktadır.

27 Ağustos 2020 Perşembe 18:57
60.000 TL’ye alınabilecek arabalar!
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Dolar kuru nedeni ile ülkemizde pek çok üründe fiyat artışları gözlemlenmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayından bu yana neredeyse %40 zamlanan araba fiyatları sonrasında vatandaşlar uygun bütçeli arabaları araştırmaktadır. Pek çok vatandaşın biriktirerek araştırdığı arabalar arasında 60.000 TL’ye alınacak arabalar yoğunlukta. Vatandaşlar 60.000 TL’ye alınacak arabalar hangileridir sorusunu intenetten araştırmaya devam ediyor.  

Chevrolet Cruze 1.4 T 140 HP

 

Chevrolet'in Cruze modeli araçları 40.000 TL’ye satılmaktadır. Bu arabalar gerek dış tasaraımları ile merak edilirken motor olarak da araştırılmaktadır. 140 HP gibi yüksek güçlere sahip Chevrolet Cruze LPG konusunda sıkıntılı bir araç olsa da 40.000 - 60.000 TL aralığında temizleri bulunabilecek arabalardan bir tanesidir. Eğer araca LPG takılmak istenirse özellikle subaplarında yenileme yapılmalı ve daha güçlü subapların takılması gerekmetkedir. 

Citroen C3 1.2

 

Şehir içi araçları denildiği zaman akla gelen hatchback araçlar pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Daha küçük motor ve daha az yakıt tüketimi ile sıklıklar tercih edilen hatchback araçlardan 60.000 TL’ye alınabilecek araçlardan bir tanesi de Citroen C3’tür. Sürüş keyfi yüksek olan bu araçların 1.2 motora sahip olmaları nedeni ile düşük yakıt tüketmi olması pek çok kişi tarafından bu aracın tercih edilmesine neden olmaktadır.  


Fiat Egea 1.4

 

Ülkemizde üretilen Fiat araçlar vatandaşların en fazla tercih ettiği araçlar listesinde her zaman üst sıralarda bulunmaktadır. Daha yüksek model bir araca binmek isteyenlerin tercih ettiği Fiat’ın Egea 1.4 modeli ise 60.000 TL’ye alınabilecek araçlar arasında en fazla tercih edilenlerden bir tanesidir. Gerek servis konusunda gerekse parça bulunabilmesi konusunda tercih edilen Fiat arabaların son dönemlerde hem tasarım hem de özellik olarak en fazla kullanılan aracı Fiat Egea’dır.  

Ford Focus 1.0

 

Dünya otomotiv devlerinden Ford’un ülkemizde en sevilen araçlarından bir tanesi olan Focus modeli 1000 motor olmasına rağmen 125 beygirlik gücü ile dikkat çekmektedir. 1000 motor bir araç almak istemeyenler ise 1.0, 1.2 veya 1.4 Ford Fiesta modellerine de yönelebilirler.  

Hyundai i20

 

Aile aracı kategorisinde değerlendirilen küçük şehir aracı Hyundai i20 60.000 TL bütçe ile alınabilen bir diğer araçtır. 50.000 - 60.000 TL arasında fiyatlara temizleri bulunabilen i20’lerin özellikleri ve sürüş keyfi ile başarılı sonuçlar vermektedir.  



Son Güncelleme: 27.08.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
60.000 TLye AraçOtomotiv
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