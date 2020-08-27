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6.000 TL Acil Kredi Kampanyası Yapan Bankalar

Birçok banka son dönemlerde acil kredi kampanyası başlattı. 6.000 TL acil kredi kampanyası yapan bankalar nasıl kredi vereceğini duyurdu. Kredinin verilmesi için gereken koşulları ve hangi bankaların 6.000 TL acil kredi verdiğini sizler için araştırdık.

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:45
6.000 TL Acil Kredi Kampanyası Yapan Bankalar
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En rahat ve en kolay kredi başvurusunda bulunabileceğin altenatif yol bankaların çıkarmış olduğu acil kredi kampanyalarıdır. 6000 tl acil kredi ihtiyacınız bulunuyorsa bazı bankalardan ise kimlikle başvuruda bulunarak kredi alabilirsiniz. 6000 tl acil kredi başvurusunda bulunduğunuz bankanın koşullarına uygun olan müşterilerden olmanız gerekir. Bankanın şart koşmuş olduğu kredi notu ve kredi siciliniz olacaktır. Kredi notunuzda düşüklük saptandığında ve kredi sicil kaydınız uygun olmadığında 6000 tl’lik kredi imkanından faydalanmanız mümkün olmayacaktır.

Denizbank acil kredi başvurusu 6000 TL

Denizbank’a acil kredi almak için başvuruda bulunduğunuz takdirde 60 ay vadeye kadar kredi seçeneklerinden yararlanabilirsiniz. 6000 tl acil kredi talebinde bulunan kişiler için kimlikle kredi kullandırılacaktır. Başvuru içinde en yakın Denizbank şubesine başvuruda bulanabilirsiniz. Denizbank’a kredi başvurusunda bulunduğunuz zaman Denizbank kredi için değerlendirme yapıp size cevap verecektir. Denizbank’ın kredi imkânından faydalanmak için telefonunuzdan mesaj yoluyla başvuruda gerçekleştirebilirsiniz. Denizbank SMS kredi başvurusu yapmak için Kredim yazarak boşluk bırakıp TC KİMLİK numaranızı yazın ardından 3280’e mesajınızı iletin. Yapmış olduğunuz yöntemle kredi başvurunuza ait sonuz telefonunuza gönderilecektir.

Garanti BBVA 6000 TL’lik acil kredi başvurusu


60 ay vadeli kredi başvurusunda bulunacaksanız eğer size en yakın olan Garanti BBVA şubesine gidip, gişe ya da bireysel müşteri temsilcisinden yardım alarak kredi başvurunuz gerçekleştirebilirsiniz.  Kredi başvurusu için kimliğiniz yeterli olacaktır. Yaptığınız başvuruyu banka hemen değerlendirmeye alarak kredi onayı alacaksınız ve krediyi kullanmak için işlemleriniz başlatılacaktır. Kredi notu 1100 ve üstünde olan kişiler için 3 aylık sigortası olması halinde onay hemen gelecektir. Bunun yanında bankaya ait olan intenet bankacılığında kullandığınız takdirde işlemleriniz online yürütebilirsiniz. Garanti BBVA almış olduğunuz kredileri de 3 ay erteleme hakkı veriyor.

İş Bankasına 6000 TL acil kredi başvuru nasıl yapılır?

İş Bankasına ait olan 6000 tl acil krediden faydalanmak istediğiniz zaman gerek intenet gerek banka şubesi üzerinden kredi kullanımı yapılabilmektedir. Kredi başvurusu yapıldığında bankanın belirtmiş olduğu koşullara uygun olduğunuzda kullanım için onay alabilirsiniz. Bunun yanında intenet bankacılığı üzerinden de işlem yapabilirsiniz. İş Cep uygulamasında kredi başvurusunda 6000 tl üzerinde kredi ihtiyaçlarınızı karşılabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 27.08.2020 14:45
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