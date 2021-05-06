60 bin TL borç kapatma kredisini hangi bankalar veriyor?

Pandemi döneminde maddi sıkıntılar çeken vatandaşlar, çareyi bankalarda buldu. Bankalardan çeşitli krediler alan vatandaşlar, maddi sıkıntılarını bu şekilde aşmaya çalışıyor. Durum böyle olunca da bankalardan da vatandaşlara destek geldi. Bazı bankalar, vatandaşlara borçlarını kapatabilmesi için 60 bin TL’ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar, hangi bankaların bu krediyi vereceğini intenet üzerinden araştırmaya başladı. İşte 60 bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar...

Halkbank

Fibabanka

Borç kapatma kredisi veren bankların başında Halkbank geliyor. Halkbank vatandaşa 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli borç kapatma kredisi veriyor. Bu krediyi alabilmek için size en yakın Halkbank şubesine giderek başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Gereken şartları yerine getirmeniz halinde krediyi alma hakkı kazanacaksınız. Eğer emekliyseniz ve bu krediyi almak istiyorsanız, emekli maaşınızı Halkbank’tan almanız gerekmektedir.

Borç kapatma kredisi veren bir başka ise Fibabanka. Kendinize en yakın Fibabanka şubesine giderek başvuru yapabilir, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Bu krediyi alabilmek için tıpkı Halkbank’ta olduğu gibi gereken şartları yerine getirmeniz gerekmetekdir. Fibabank intenet adresi üzerinden kredi için başvuru yapabilir ve ön onay alabilirsiniz.

Akbank

Borç kapatma kredisi veren son banka ise Akbank. Tıpkı Halkbank ve Fibabanka’da olduğu gibi Akbank’tan da borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Bunun için size en yakın Akbank şubesine giderek başvuru yapmanız ve gereken şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. Eğer emekliyseniz emekli maaşını Akbank’tan almanız gerekmektedir.