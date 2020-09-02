Aylık geliri çok düşük olan vatandaşlar yüksek vade seçenekleri 5 bin TL krediyi hangi bankalarda alabileceğini araştırmaya devam ediyor. Pek çok kişi 60 ay vade seçeneği sunan ve 5.000 TL kredi veren bankaların hangileri olduğunu araştırmaya devam ediyor.

Kredi faizlerinin son BDDK toplantısı sonrasında sürekli artışta olması nedeni ile kredi kullanmayan vatandaşlar kredi faiz oranları çok yükselmeden kredi çekmek istiyor. Merak edilen nokta ise 5.000 TL kredi veren bankaların maksimum ne kadar vade verebildiği ve taksit ödemelerinin tutarı olmaktadır.

En uygun ihtiyaç kredisi faiz oranı %1.07

Faiz güncellemeleri günden güne artış göstermeye devam ederken en düşük faiz oranları özel bankalarda %0.75 ile verilirken şuan da %1.07’ye kadar yükseldi. Kamu bankalarında ise bu oran %0.55’ten %0.89’a kadar yükseldi. İhtiyaç kredileri için belirlenen tutar ise %1.24’e kadar yükselmiş durumda.

60 ay vadeli 5 bin TL kredi veren bankalar ödeme tabloları

Yapılan son faiz arttırımları sonrasında 5.000 TL kredi veren bankaların da aylık ödemeleri artış gösterdi. 5.000 TL kredi için uygulanan faiz oranı %1.24’e yükselirken 60 ay vade ile çekilen kredinin aylık ödemeleri 126.58 TL oldu. Buna göre bankaya ödenecek toplam tutar ise 7,594,80 TL oldu.

Vakıfbank ihtiyaç kredi kampanyası

5.000 TL’lik krediye 60 ay vade isteyen kişiler için uygulanacak faiz oranı %1.24 olurken aylık ödeme 126,58 TL toplam geri ödenecek tutar ise 7,594,80 TL oldu.

Kuveyt Türk Katılım Bankası ihtiyaç finansmanı kampanyası

Yapı Kredi bankası ihtiyaç kredisi kampanyası

5.000 TL’lik krediye uygulanacak 60 ay vade ile aylık geri ödeme 124,62 TL olurken bankaya ödenecek toplam tutar 7,477,97 TL oldu.

5.000 TL kredi için belirlenen faiz oranı %1,93 olarak belirlenirken 60 ay vadeli kredi için aylık ödeme 155,05 TL olurken toplam ödenecek tutar 9,303,43 TL oldu.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyası

Garanti bankasında ise 5.000 TL kredi için 60 ay vade seçildiğinde uygulanacak faiz oranı %1,79’dur. Taksit ödemeleri aylık 149,04’tür.

Ziraat Bankası tüketici kredisi kampanyası

5.000 TL ve 60 ay vade isteyen müşterilere sunulan kredi miktarı %1.24’tür. aylık ödemeler ise 126,58 TL olarak yapılmaktadır.

İNG Bank cepte kredi kampanyası

5.000 TL 60 ay vadeli kredi için sunulan faiz oranı %1.14’tür. aylık ödemeler 123 TL olurken toplam ödenecek tutar ise 7.362 TL’dir.

Diğer bankaların 5 bin TL 60 ay vadeli kredi ödeme tabloları

Diğer özel bankalarda ise durum,