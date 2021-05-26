6 ay ödemesiz nefes kredisine kimler başvuru yapabilir? Kredi miktarı ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı resmi açıklamada 2020 yılı içerisinde cirosu 1 milyon TL’yi geçmeyen KOBİ’ler azami olarak 50 bin TL kredi başvurusu yapabileceklerini belirtirken cirosu 1 ila 10 milyon TL arasında olan KOBİ’lerin ise azami olarak 200 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecekleri aktarıldı. İşletmeler için sunulan nefes kredisinde kredi taksitlerinin 6 ay ödemesiz sağlanacağı ve kredi uygulamasında geri ödemelerin de 12 eşit taksitte yapılacağı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında '2021 Nefes Kredisi' programı kapsamında kredilerin Hazine destekli KGF kefaletinin sağlanacağı ve faiz oranlarının da yıllık yüzde 17,5 olacağını ifade ederken kredi paketinin 1Haziran 2021 gününden itibaren devreye gireceği aktarıldı.

Kredi paketine katılım sağlayacak olan bankalar ise şöyle sıralandı:

- TC Ziraat Bankası AŞ,

- Türkiye Halk Bankası AŞ,

- Türkiye Vakıflar Bankası TAO,

- T. Garanti Bankası AŞ,

- Türkiye İş Bankası AŞ,

- Yapı ve Kredi Bankası AŞ,

- Ziraat Katılım Bankası AŞ,

- Akbank T.A.Ş, Denizbank AŞ,

- Vakıf Katılım Bankası AŞ.