6 Ay Geri Ödemesiz Temel İhtiyaç Kredisi İçin Başvuru Yapanlar Dikkat! Bakanlıktan Açıklama Geldi!

Mayıs ve Haziran aylarında kamu bankalarından pandemi nedeni ile verilen kredilerden faydalanarak 6 ay ertelemeli kredi alan vatandaşlar için bakanlıklar tarafından açıklamalar yapıldı. 6 ay ödeme ertelemesi yapılan kredilerin taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağı konusunda sürekli araştırma yapan vatandaşlar ise Bakanlıklar tarafından yapılan son dakika açıklamalarını araştırmaya başladı.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tan alınan 3.000, 5.000, 7.500 ve 10.000 TL 6 ay ödeme ertelemeli krediler için yapılan açıklamalarda vatandaşların kullandığı krediler için taksit ödemelerinin 6 Ekim itibari ile başlayacağı belirtildi.

%0,49 faiz oranı ile verilen kredilerin ödemelerinin 6 Ekim itibari ile başlamasına kesin olarak karar verilirken vatandaşların çektiği tarihe göre taksit ödemelerine başlayacağı belirtildi.

Pandemi kredisi alanların dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktalardan en önemlisi 10.000 TL için belirlenen %0,49 faiz oranının değişmemiş olmasıdır. Bankalarda değişen ve arttırılan faiz oranları konusunda kişinin toplam ödeyeceği tutar, taksit tutarı ve faiz oranlarının olduğu genel kredi bilgilendirme formunu bankalardan talep etmesi gerekmektedir.

Ziraat Bankası kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden alınacak krediler şubeler aracılığı ile veya Ziraat Mobil uygulaması üzerinden yapılabilmektedir. Pandemi nedeni ile şubelere gidişler vatandaşlara çok tavsiye edilmezken başvurunun onaylanması sonrasında da çekilen kredinin ATM’ler aracılığı ile alınması tavsiye edilmektedir.