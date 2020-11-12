6 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisi detayları

Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak adına kamu bankaları başta olmak üzere tüm bankalar destek paketlerini hazırladı. Kamu bankalarının hazırladığı destek paketlerinde 6 ay ertelemeli 10 bin TL ihtiyaç kredisine büyük ilgi oldu.

Bu destek kredileri bir hanede aylık geliri 5 bin TL altında olan kişilere verilirken isteğe göre 5.000, 7.500 ve 10.000 TL olarak verilmektedir. Öte yandan bu kredilerde toplam 36 ay vade imkanı sağlanıyor. İlk 6 ay ise kredi ödemesi yapılmıyor.

Kamu bankaları tarafından verilen bu ihtiyaç destek kredilerine aylık geliri 5 bin TL’nin altında olan herkes başvuru yapabiliyor. Öte yandan başvurular banka şubesi üzerinden yapıldığı gibi intenet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulaması üzerinden de yapılmaktadır. Banka başvuru sonucunu SMS olarak bildirirken, kredi almaya hak kazanan kişiler kredilerini direk olarak hesaplarından alabiliyor.