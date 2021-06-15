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50.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 15 Haziran 2021 Salı Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi

Okurlarımız tarafından merakla beklenen 50.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. 50.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi haberinin tüm yeni gelişmeleri 15 Haziran 2021 Salı günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

15 Haziran 2021 Salı 22:00
50.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 15 Haziran 2021 Salı Bankaların 50 Bin TL mevduat getirisi
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Faize yatırarak parayı katlamak tercih edilen yöntemlerden birisidir. 50.000 TL tutarında bir yatırım faiz ile 50.700 TL’lere kadar çıkabilmektedir.

Peki  hangi bankalar ayda ne kadar faiz getirir?

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yüksek faiz getiren bankalardan birisi olarak yer almaktadır. Ziraat Bankası için 50.000 TL tutarında bir yatırım toplamda 611 TL 30 Kuruş faiz getirmektedir yani  50.611 TL faiz getirmiş olacaktır. Banka %17.50 faiz oranına sahiptir.

Halkbank

Halk Bankası faiz oranı ise %19.75’tir. Bu oranla Halkbankasına yapılan 50 bin TL tutarındaki yatırım faiz ile beraber 689 TL 90 kuruş artarak 50. 689 TL olmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası %13.85 faiz oranına sahiptir. Bu bağlamda yapılan 50 bin TL yatırım 483,80 TL faizlenerek 50.483 TL olmaktadır.

En Para

En para da yüksek faiz getirisine sahip bir bankadır. %18,75 faiz oranına sahip olan bankada 742 TL 30 kuruş faiz yansımaktadır. 50.000 TL olan yatırım faizle 50.742 TL’i bulmaktadır.

Güvence Bankası

Güvence Bankası az miktarda faiz sağlayan bankalardan birisidir. %7,75 faiz oranına sahip olan bankanın 50. 000 TL yatırılan para faiz ile birlikte 50.270 TL olmaktadır.

 


Son Güncelleme: 15.06.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
#banka#faiz
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