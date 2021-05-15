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50.000 TL'ye kadar alınabilecek en güvenilir otomobil modelleri 2021

50.000 TL'ye kadar alınabilecek en güvenilir otomobil modelleri haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

15 Mayıs 2021 Cumartesi 23:50
50.000 TL'ye kadar alınabilecek en güvenilir otomobil modelleri 2021
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2020 yılında araba fiyatları büyük oranda artış gösterdi. İkinci el araba fiyatlarının neredeyse sıfır araçları geçmesi, vatandaşları sıfır araç almaya yönlendirdi. Orta segmentte 50 bin TL civarında alabileceğiniz araçları aşağıda listeledik.

Audi A3

100.000 km bandında bir araç almak istiyorsanız Audi A3 modelini tercih edebilirsiniz. Aracın parçalarının pahalı olması, kullanıcıları biraz düşündürse de temiz bir araç aldığınızda problem yaşama olasılığınız oldukça düşük. Aracı ekspertize götürdüğünüzde ekspere mutlaka şanzımanı kontrol etmesini söylemelisiniz. Audi A3’lerde genellikle şanzıman sorunu yaşanabiliyor.

Citroen C-Elysse

Citroen C-Elysse sedan kasa düşük kilometreli bir araçtır. Citroen’in ürettiği bu araç teknolojik açıdan büyük özelliklere sahip olmasa da kullanıcısına rahat bir kullanım sunmaktadır. Şehir içinde yakıt tüketimi düşüktür.

Ford Focus

2014 model manuel dizel- benzinli otomatik Ford Focus’u 50.000 TL’ye satın alabilirsiniz. Temiz bir Focus arıyorsanız 100.000 km’den düşük modellere bakmayın. Bu fiyat bandında 100.000 km ve üzeri araçlar alıcı bulmaktadır. Ayrıca Ford Focus alırken iyi düşünmek gerekir. Çünkü bu modelde arıza tekrarlama sorunu vardır.

Nissan Micra

Nissan Micra genellikle kadınlar tarafından tercih edilen bir model olarak dikkat çekiyor. Dışarıdan küçük gözüken ancak içerisi oldukça geniş olan Micra, şehir içi kullanım için hem düşük yakıt kullanışı hem de otomatik vites olması rahat bir kullanım sağlıyor.

BMW 1.16i

Tam otomatik şanzımanlı olan bu model, 50 bin TL grubunda tercih edilebilir. LPG ile uyumlu olan araca LPG taktırarak yakıttan tasarruf edebilirsiniz.

Dacia Logan MCV

Dacia markasının oldukça kaliteli bir modeli olan Logan MCV, geniş hacmi ile kullanıcılara sürüş rahatlığı sağlıyor. Ağır yük alma kapasitesi ile hem fazla sayıda yolcu taşımayı hem de yük taşımayı vadediyor.

Honda Civic      

2012 model otomatik-benzinli Honda Civic modeller 50.000 – 100.000 km aralığında 50 bin TL’ye alıcı bulmaktadır. Honda Civic fazla yakıt tüketen bir araç. Bu nedenle alırken iki kere düşünmek gerekiyor. Ancak aracı alıp LPG taktırarak yakıt sorununu çözebilirsiniz.


Son Güncelleme: 15.05.2021 23:50
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