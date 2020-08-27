50.000 TL ve 100.000 TL arasında borç kapatma kredisi

Bankalardan kredi çeken ya da kredi kartı kullanan vatandaşların en büyük sorunlarından biri, borçlarını ödemede zorluk çekmesidir. Bankalara olan borcunuzdan kurtulmak için bazı bankaların müşterilerine sunmuş olduğu borç kapatma kredilerine başvurabilirsiniz. Bu kredi ile güncel kredi ve kredi kartı borcunuzu kapatabilirsiniz. Ancak icralık ya da takibe düşmüş borçlarınız için bu krediyi kullanmak isterseniz, bankalar onay vermeyecektir.

Borç kapatma kredileri için bankalar çoğunlukla düşük limitli krediler vermektedir. Bazı bankalar tüm borçlarınızı kapatmanız için transfer hakkı vermektedir. Bu şekilde kredi almak için tüm banka borçlarınızın kapatılması talep edilecektir. Kredi almak için ise ilk şart kredi notunuzun uygun olmasıdır.

İş Bankası borç kapatma kredisi

Şekerbank borç kapatma kredisi

50 bin lira ve 100 bin lira arasında banka borcunuz var İş Bankası’ndan borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Krediye başvuru yapmak için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru için banka şubelerine gittiğinizde, aynı gün içerisinde sonuç alabileceksiniz.

Şekerbank, müşterilerine uygun faizli ve anında kredi veren bankalardan biridir. Bankanın yaptığı kredi kampanyası ile tüm borçlarınızı kapatmanız için 100.000 TL’ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. 60 ay vadeli kredi için Şekerbank şubelerine giderek başvuruda bulunabilirsiniz.

Fibabanka borç kapatma kredisi

Müşteri portföyünü genişletmek isteyen Fibabanka, borç kapatma kredisi kapsamında 100.000 TL’ye varan kredi vermektedir. Kredi borçlarını tek bir bankada toplamak isteyen kişiler 60 ay vadeli ve 3 ay erteleme imkanından faydalanarak krediden faydalanabilir. Başvuru için Fibabanka şubelerine gerekli evrakları teslim ederek, aynı gün içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilirsiniz.