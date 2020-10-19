İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes kararı geldi
Ermenistan ve Azerbaycan'dan geçiçi ateşkes...

50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz

50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. 50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

19 Ekim 2020 Pazartesi 08:04
50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Takip Et:

Faize yatırarak parayı katlamak tercih edilen yöntemlerden birisidir. 50.000 TL tutarında bir yatırım faiz ile 50.700 TL’lere kadar çıkabilmektedir.

Peki  hangi bankalar ayda ne kadar faiz getirir?

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yüksek faiz getiren bankalardan birisi olarak yer almaktadır. Ziraat Bankası için 50.000 TL tutarında bir yatırım toplamda 611 TL 30 Kuruş faiz getirmektedir yani  50.611 TL faiz getirmiş olacaktır. Banka %17.50 faiz oranına sahiptir.

Halkbank

Halk Bankası faiz oranı ise %19.75’tir. Bu oranla Halkbankasına yapılan 50 bin TL tutarındaki yatırım faiz ile beraber 689 TL 90 kuruş artarak 50. 689 TL olmaktadır.


İş Bankası

İş Bankası %13.85 faiz oranına sahiptir. Bu bağlamda yapılan 50 bin TL yatırım 483,80 TL faizlenerek 50.483 TL olmaktadır.

En Para

En para da yüksek faiz getirisine sahip bir bankadır. %18,75 faiz oranına sahip olan bankada 742 TL 30 kuruş faiz yansımaktadır. 50.000 TL olan yatırım faizle 50.742 TL’i bulmaktadır.

Güvence Bankası

Güvence Bankası az miktarda faiz sağlayan bankalardan birisidir. %7,75 faiz oranına sahip olan bankanın 50. 000 TL yatırılan para faiz ile birlikte 50.270 TL olmaktadır.

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 08:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#banka#faiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
Eylül ayına özel Hyundai Tucson model araçlarda büyük Kampanya!
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
İşbankası 50 bin TL faizsiz KOSGEB kredisi şartları
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Opel Astra için Eylül Ayına Özel Harika Kampanya Yayımlandı!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Kamu bankalarından borç kapatma kredisi kampanyaları!
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Milyonlarca kişiye tam 4 bin TL ödeme yapılacak
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!
Kronik Hastalara 1384 Türk Lirası değerinde para yardımı devlet tarafından yürürlüğe geçirildi!

Popüler Haberler

50.000 tl ayda ne kadar faiz kazancı getirir? 50 BİN TL'ye verilen faiz
Alev Alev dizisi ne zaman başlayacak? Show TV'den üzen haber! Dizi yayın tarihi ertelendi
İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?
E-fatura nedir? E-fatura başvurusu nasıl yapılır?
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba markaları 2020
Elektrik faturası yardım başvurusu nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği sorgulama işlemleri 2020
Uyanış Selçuklu dizisi Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy'un hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni gelen ve ayrılan oyuncular
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi izleyici yorumları
Korona virüs nasıl hangi yollarla bulaşır ve anlaşılır? Koronavirüs tedavisi varmı? Corona virüsü belirtileri neler, testi nerede nasıl yapılır?
Kredi kartı limit aşımı yapılabilir mi? Kredi kartı limiti nasıl aşılır?
Pepe çizgi filmi hangi kanalda yayınlanıyor? Pepe saat kaçta? Pepee kanalı ve yayın saati
Taşıt kredisi kampanyası ne zaman sona erecek? Taşıt kredisi son başvuru tarihleri
EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir? EBA TV ders tekrarı saatleri ve programı
Düşük yağlı diyet programının faydaları nelerdir? 2020 Düşük yağ programının özellikleri
Güncel gümüş fiyatları 19 Ekim 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
A101'de satılan Lenovo Tab M7 tablet bilgisayar nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Bim 19 Ekim 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
2020 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.