İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Haziran 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Gündemde büyük yankı uyandıran 50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? ile ilgili olarak merak edilen 4 Haziran 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. 50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

04 Haziran 2021 Cuma 05:59
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Haziran 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Takip Et:

Faize yatırarak parayı katlamak tercih edilen yöntemlerden birisidir. 50.000 TL tutarında bir yatırım faiz ile 50.700 TL’lere kadar çıkabilmektedir.

Peki  hangi bankalar ayda ne kadar faiz getirir?

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yüksek faiz getiren bankalardan birisi olarak yer almaktadır. Ziraat Bankası için 50.000 TL tutarında bir yatırım toplamda 611 TL 30 Kuruş faiz getirmektedir yani  50.611 TL faiz getirmiş olacaktır. Banka %17.50 faiz oranına sahiptir.

Halkbank

Halk Bankası faiz oranı ise %19.75’tir. Bu oranla Halkbankasına yapılan 50 bin TL tutarındaki yatırım faiz ile beraber 689 TL 90 kuruş artarak 50. 689 TL olmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası %13.85 faiz oranına sahiptir. Bu bağlamda yapılan 50 bin TL yatırım 483,80 TL faizlenerek 50.483 TL olmaktadır.

En Para

En para da yüksek faiz getirisine sahip bir bankadır. %18,75 faiz oranına sahip olan bankada 742 TL 30 kuruş faiz yansımaktadır. 50.000 TL olan yatırım faizle 50.742 TL’i bulmaktadır.

Güvence Bankası

Güvence Bankası az miktarda faiz sağlayan bankalardan birisidir. %7,75 faiz oranına sahip olan bankanın 50. 000 TL yatırılan para faiz ile birlikte 50.270 TL olmaktadır.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 05:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
#banka#faiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Automate Network (ATA) coin nedir?
Automate Network (ATA) coin nedir?
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
Phuture coin nedir? PHTR Token açıklaması
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
2021 Traktör kredisi veren bankalar ve güncel faiz oranları
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Müzisyenlere 3000 TL destek başvurusu başladı mı? Müzisyenlere 3 bin TL destek ödemesi ne zaman ödenecek?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Dogecoin Coinbase ne zaman, hangi tarihte listelenmeye başlayacak?
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması
Automata coin nedir? ATA Token açıklaması

Popüler Haberler

50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 4 Haziran 2021 Cuma Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Kredi sicil affı için nereye başvurulur? En son kredi sicil affı ne zaman çıktı?
Doğum yapan annelere güncel yardım ödemeleri listesi 2021
2021 Emekli promosyon ödemeleri ne kadardır? Emekli promosyon anlaşması kaç yıl sürer?
Sigortasız muayene ücreti ne kadar? Devlet hastanesi sigortasız muayene fiyatları 2021
Kimlik kayboldu ne yapmam lazım? Kayıp kimlik için yapılacaklar nelerdir?
Banka emekli promosyon alma şartları nelerdir? 2021 Emekli aylığı promosyon veren bankalar
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2021
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Türkiye - Moldova hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
2021 Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Sol Yanım dizisi Zeynep karakterini kim canlandırıyor? Tuğçe Açıkgöz kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Vakıfbank 2021 EFT ve Havale işlem ücreti ne kadar? 2021
Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak? Güz Masalı ne zaman bitecek?
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
Koruyucu aileler AGİ'den faydalanabilir mi? 2021
Kırmızı Oda yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.