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50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 21 Haziran 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Yayınlandığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine toplayan 50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Hangi banka ne kadar kazanç verir? haberi ile ilgili olarak yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız 21-06-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 18:01
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 21 Haziran 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
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Faize yatırarak parayı katlamak tercih edilen yöntemlerden birisidir. 50.000 TL tutarında bir yatırım faiz ile 50.700 TL’lere kadar çıkabilmektedir.

Peki  hangi bankalar ayda ne kadar faiz getirir?

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası yüksek faiz getiren bankalardan birisi olarak yer almaktadır. Ziraat Bankası için 50.000 TL tutarında bir yatırım toplamda 611 TL 30 Kuruş faiz getirmektedir yani  50.611 TL faiz getirmiş olacaktır. Banka %17.50 faiz oranına sahiptir.

Halkbank

Halk Bankası faiz oranı ise %19.75’tir. Bu oranla Halkbankasına yapılan 50 bin TL tutarındaki yatırım faiz ile beraber 689 TL 90 kuruş artarak 50. 689 TL olmaktadır.

İş Bankası

İş Bankası %13.85 faiz oranına sahiptir. Bu bağlamda yapılan 50 bin TL yatırım 483,80 TL faizlenerek 50.483 TL olmaktadır.

En Para

En para da yüksek faiz getirisine sahip bir bankadır. %18,75 faiz oranına sahip olan bankada 742 TL 30 kuruş faiz yansımaktadır. 50.000 TL olan yatırım faizle 50.742 TL’i bulmaktadır.

Güvence Bankası

Güvence Bankası az miktarda faiz sağlayan bankalardan birisidir. %7,75 faiz oranına sahip olan bankanın 50. 000 TL yatırılan para faiz ile birlikte 50.270 TL olmaktadır.

 


Son Güncelleme: 21.06.2021 18:01
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Anahtar Kelimeler:
#banka#faiz
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