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5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları

2020 yılında bankalar önceki yıllarda olduğu gibi ihtiyaç kredisi vermeye devam etmektedirler. Kredilerin miktarları, faiz oranları, hangi bankanın hangi yollarla veya hangi kanallar sayesinde müşterilerle iletişime geçtiği; müşterilerin hangi bankayı seçeceklerine dair en uygun olanı bulmaları konusunda işlerine yarayacak olan çizelgeler mevcuttur.

24 Kasım 2020 Salı 02:20
5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları
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2020 YILI 5000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

 

Kira harcamaları, yolculuk ödemeleri, cep telefonu ya da bilgisayar alma gibi gereksinimler veya tamamen keyfi olaylar için 5000 TL, aranan kanın bulunması gibi mucizevi olabilmektedir. İnsanlar tabii olarak herhangi bir kredi çekme veya kredi başvuru durumunda en uygun faiz oranını ve krediyi araştırıyorlar. Bu haberde hem kamu bankalarının hem de özel bankaların bu 5000 TL miktarındaki kredilerin hesaplaması ve başvurusunda vatandaşlara yol gösteren nitelikte olan kampanyalarını bulabilirsiniz.

 

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

 

QNB Finansbank 5000 TL’lik kredi başvurusu için aylık %0,79’dan başlayan faiz miktarları ile kredi çekecek olan insanlara uygun nakit para olanağı sunmaktadır. 6 ay ile 48 aya kadar geri ödemeli 5000 TL kredi hesaplama durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.

 

 

 

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

6 Ay

0,79

861,20 TL

5167,21 TL

199,90 TL

4.800,10 TL

12 Ay

0,79

442,79 TL

5313,47 TL

199,90 TL

4.800,10 TL

18 Ay

0,79

303,46 TL

5462,38 TL

199,90 TL

4.800,10 TL

24 Ay

0,79

233,91 TL

5613,95 TL

199,90 TL

4.800,10 TL

36 Ay

0,79

164,59 TL

5925,11 TL

199,90 TL

4.800,10 TL

48 Ay

0,79

130,14 TL

6246,86 TL

199,90 TL

4.800,10 TL

 

 

5000 TL’lik kredi başvurusu QNB Finansbank’ın şu yollarından yapılabilmektedir:

QNB Finansbank şubelerine gidilerek, QNB Finansbank intenet şubesinden ve resmi web sitesinden yapılabilir.

İlgili telefon numarası olan 0850 220 8 573 numaralı Alo kredi hattı aranabilir. Ya da TC kimlik numarası 5030’a SMS atılabilir. Bu şekilde QNB Finansbank’tan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

 

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

 

İş Bankası da kredi çekmek isteyen müşterilere en uygun kredi teklifini yapan bankalardan biridir diyebiliriz. İş Bankası’nda faiz oranı, 5000 TL için aylık %0.89’den başlamaktadır. Aşağıda İş Bankası’nın 5000 TL’lik kredi için vade durumuna göre hesaplama öneği sınıflandırılmıştır.

 

 

 

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

6 Ay

0,89

864,76 TL

5188,56 TL

192,90 TL

4.807,10 TL

12 Ay

0,89

446,15 TL

5353,80 TL

192,90 TL

4.807,10 TL

18 Ay

0,89

306,81 TL

5522,58 TL

192,90 TL

4.807,10 TL

24 Ay

0,89

237,28 TL

5694,72 TL

192,90 TL

4.807,10 TL

36 Ay

0,89

168,03 TL

6049,08 TL

192,90 TL

4.807,10 TL

48 Ay

1

137,64 TL

6606,72 TL

192,90 TL

4.807,10 TL

 

 

Vadelere göre aylık faiz oranları bu şekildedir. İş Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunacaklar eğer İş Bankası müşterisi değilse İş Bankası şubelerine kimlikleri ile birlikte gidip bizzat kendileri başvurabilmektedirler. Bunun dışında İş Bankası bankamatiklerinde de kredi başvurusu yapma olanakları mevcuttur. İş Bankası’ndan kredi başvurusunu SMS ile yapacak olan müşteriler:

“nakit, TC kimlik numarası, kredi miktarı, aylık gelir”

bilgilerini, aralarında birer satır boşluk bırakarak yazdıktan sonra 4402’ye kısa mesaj göndermeleri halinde de başvuru yapabilirler. Güncel olarak İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise bunlar dahilinde ek olarak İş Bankası’nın intenet bankacılığını, 0850 724 0 724 numarasını arayarak telefon şubesinden veya İşCep uygulamasından başvurularını yapabilmektedirler.

 

 

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

 

5000 TL miktarında krediye ihtiyacı olan müşteriler için Vakıfbank’ın sunduğu kredi faiz oranları aylık %0.91’den başlamaktadır. Kredi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

 

6 Ay

0,91

864,98 TL

5189,96 TL

195 TL

4.805 TL

12 Ay

0,91

446,83 TL

5361,80 TL

195 TL

4.805 TL

18 Ay

0,91

307,49 TL

5535,18 TL

195 TL

4.805 TL

24 Ay

0,91

237,96 TL

5710,87 TL

195 TL

4.805 TL

36 Ay

0,91

168,73 TL

6073,87 TL

195 TL

4.805 TL

48 Ay

0,91

134,4 TL

6450,91 TL

195 TL

4.805 TL

 

 

Vakıfbank bankasından kredi başvurusunda bulunacak müşteriler bunu yapmak için şu yolları izleyebilmektedirler. Vakıfbank şubelerine gidip veya resmi web sitesinden başvuruyu yapabilirler. Ayrıca Vakıfbank SMS sistemi ile de yapılabilir.

“kredi, TC kimlik numarası, aylık gelir miktarı”

yazılarak 5724’e kısa mesaj atılabilir.


 

 

 

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

 

Ziraat Bankası da müşterilerine cazip faiz oranları sunan, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara uygun imkanlar sunan bankalardan biridir. Aylık %0.98 faiz oranıyla vatandaşların karşısına çıkmaktadır. Ziraat Bankası’nın kredi durumu ise şu şekildedir:

 

 

 

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

6 Ay

0,98

867,97 TL

5207,82 TL

200 TL

4.800 TL

12 Ay

0,98

449,20 TL

5390,40 TL

200 TL

4.800 TL

18 Ay

0,98

309,84 TL

5577,12 TL

200 TL

4.800 TL

24 Ay

0,98

240,33 TL

5767,92 TL

200 TL

4.800 TL

36 Ay

0,98

171,16 TL

6161,76 TL

200 TL

4.800 TL

48 Ay

0,98

136,91 TL

6571,68 TL

200 TL

4.800 TL

 

 

 

Bu bankadan kredi çekmek için başvuru yapmak isteyen müşteriler şu yolları tercih edebilirler: Ziraat Bankası şubelerine gidebilir; Ziraat Bankası ATM’lerini kullanabilir; intenet şubesini, resmi web sayfalarını, çağrı merkezlerini ya da Ziraat Mobil isimli intenet bankacılığını kullanabilirler.

 

 

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

 

Vatandaşların en çok tercih ettiği bankalardan biri olan Halkbank’ın tercih edilen bankalardan biri olmasının sebebi olan aylık faiz oranı ise %1.07 oranındadır. 5000 TL’lik ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilere finansman desteği de sağlamaktadır. Halkbank 5000 TL kredi çekme durumunda aylık faiz oranları ve diğer durumların nasıl olacağı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

 

 

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

6 Ay

1,07

870,69 TL

5223,92 TL

170 TL

4.830 TL

12 Ay

1,07

451,87 TL

5422,04 TL

170 TL

4.830 TL

18 Ay

1,07

312,61 TL

5627,08 TL

170 TL

4.830 TL

24 Ay

1,07

243,12 TL

5835,28 TL

170 TL

4.830 TL

36 Ay

1,07

174,13 TL

6269,52 TL

170 TL

4.830 TL

48 Ay

1,07

140,19 TL

6729,18 TL

170 TL

4.830 TL

 

 

 

Halkbank kredi başvuru için ilgilenmeniz gereken yollar şunlardır: Halkbank şubeleri, Halkbank’ın resmi intenet sitesi ve 0850 222 0400 numaralı Halkbank Müşteri Hizmetleri. Bu şekilde Halkbank’tan kendinize uygun krediyi seçebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

 

 

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

 

Denizbank’ın 5000 TL kredi çekmek için müşterilerine ve vatandaşlara sunduğu olanaklar dahilinde aylık %1.24 oranında faiz oranı da mevcuttur. Başvurmak isteyen vatandaşların dikkate alması gereken kredi hesaplama çizelgesi ise aşağıdaki gibidir.

 

Faiz Oranı

Taksit Tutarı

Toplam Geri Ödeme

Masraflar*

Net Alacağınız Tutar

6 Ay

1,24

877,27 TL

5263,60 TL

175 TL

4.825 TL

12 Ay

1,24

458,07 TL

5496,64 TL

175 TL

4.825 TL

18 Ay

1,24

318,69 TL

5736,39 TL

175 TL

4.825 TL

24 Ay

1,24

249,27 TL

5982,54 TL

175 TL

4.825 TL

36 Ay

1,24

180,40 TL

6494,42 TL

175 TL

4.825 TL

48 Ay

1,24

146,50 TL

7031,87 TL

175 TL

4.825 TL

 

 

Denizbank’ın kredi başvurusu durumunda vatandaşlara sunduğu iletişim kanalları ise şu şekildedir: Denizbank şubeleri, resmi web sitesi ve 0850 222 0 800 numaralı telefon bankacılığı, müşterilere bu durumlar için açıktır.



Son Güncelleme: 24.11.2020 02:20
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BankalarFaiz OranlarıEn Düşük Faiz OranıNasıl Kredi Başvurusu Yaparım?
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