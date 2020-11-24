5000 TL en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar listesi ve faiz oranları

2020 YILI 5000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR

Kira harcamaları, yolculuk ödemeleri, cep telefonu ya da bilgisayar alma gibi gereksinimler veya tamamen keyfi olaylar için 5000 TL, aranan kanın bulunması gibi mucizevi olabilmektedir. İnsanlar tabii olarak herhangi bir kredi çekme veya kredi başvuru durumunda en uygun faiz oranını ve krediyi araştırıyorlar. Bu haberde hem kamu bankalarının hem de özel bankaların bu 5000 TL miktarındaki kredilerin hesaplaması ve başvurusunda vatandaşlara yol gösteren nitelikte olan kampanyalarını bulabilirsiniz.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

QNB Finansbank 5000 TL’lik kredi başvurusu için aylık %0,79’dan başlayan faiz miktarları ile kredi çekecek olan insanlara uygun nakit para olanağı sunmaktadır. 6 ay ile 48 aya kadar geri ödemeli 5000 TL kredi hesaplama durumu aşağıdaki tablodaki gibidir.

Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 6 Ay 0,79 861,20 TL 5167,21 TL 199,90 TL 4.800,10 TL 12 Ay 0,79 442,79 TL 5313,47 TL 199,90 TL 4.800,10 TL 18 Ay 0,79 303,46 TL 5462,38 TL 199,90 TL 4.800,10 TL 24 Ay 0,79 233,91 TL 5613,95 TL 199,90 TL 4.800,10 TL 36 Ay 0,79 164,59 TL 5925,11 TL 199,90 TL 4.800,10 TL 48 Ay 0,79 130,14 TL 6246,86 TL 199,90 TL 4.800,10 TL

5000 TL’lik kredi başvurusu QNB Finansbank’ın şu yollarından yapılabilmektedir:

QNB Finansbank şubelerine gidilerek, QNB Finansbank intenet şubesinden ve resmi web sitesinden yapılabilir.

İlgili telefon numarası olan 0850 220 8 573 numaralı Alo kredi hattı aranabilir. Ya da TC kimlik numarası 5030’a SMS atılabilir. Bu şekilde QNB Finansbank’tan kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

İş Bankası da kredi çekmek isteyen müşterilere en uygun kredi teklifini yapan bankalardan biridir diyebiliriz. İş Bankası’nda faiz oranı, 5000 TL için aylık %0.89’den başlamaktadır. Aşağıda İş Bankası’nın 5000 TL’lik kredi için vade durumuna göre hesaplama öneği sınıflandırılmıştır.

Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 6 Ay 0,89 864,76 TL 5188,56 TL 192,90 TL 4.807,10 TL 12 Ay 0,89 446,15 TL 5353,80 TL 192,90 TL 4.807,10 TL 18 Ay 0,89 306,81 TL 5522,58 TL 192,90 TL 4.807,10 TL 24 Ay 0,89 237,28 TL 5694,72 TL 192,90 TL 4.807,10 TL 36 Ay 0,89 168,03 TL 6049,08 TL 192,90 TL 4.807,10 TL 48 Ay 1 137,64 TL 6606,72 TL 192,90 TL 4.807,10 TL

“nakit, TC kimlik numarası, kredi miktarı, aylık gelir”

Vadelere göre aylıkbu şekildedir. İş Bankası’ndan kredi başvurusunda bulunacaklar eğer İş Bankası müşterisi değilse İş Bankası şubelerine kimlikleri ile birlikte gidip bizzat kendileri başvurabilmektedirler. Bunun dışında İş Bankası bankamatiklerinde de kredi başvurusu yapma olanakları mevcuttur. İş Bankası’ndan kredi başvurusunu SMS ile yapacak olan müşteriler:bilgilerini, aralarında birer satır boşluk bırakarak yazdıktan sonra 4402’ye kısa mesaj göndermeleri halinde de başvuru yapabilirler. Güncel olarak İş Bankası müşterisi olan vatandaşlar ise bunlar dahilinde ek olarak İş Bankası’nın intenet bankacılığını, 0850 724 0 724 numarasını arayarak telefon şubesinden veya İşCep uygulamasından başvurularını yapabilmektedirler.

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

5000 TL miktarında krediye ihtiyacı olan müşteriler için Vakıfbank’ın sunduğu kredi faiz oranları aylık %0.91’den başlamaktadır. Kredi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 6 Ay 0,91 864,98 TL 5189,96 TL 195 TL 4.805 TL 12 Ay 0,91 446,83 TL 5361,80 TL 195 TL 4.805 TL 18 Ay 0,91 307,49 TL 5535,18 TL 195 TL 4.805 TL 24 Ay 0,91 237,96 TL 5710,87 TL 195 TL 4.805 TL 36 Ay 0,91 168,73 TL 6073,87 TL 195 TL 4.805 TL 48 Ay 0,91 134,4 TL 6450,91 TL 195 TL 4.805 TL

“kredi, TC kimlik numarası, aylık gelir miktarı”

Vakıfbank bankasından kredi başvurusunda bulunacak müşteriler bunu yapmak için şu yolları izleyebilmektedirler. Vakıfbank şubelerine gidip veya resmi web sitesinden başvuruyu yapabilirler. Ayrıca Vakıfbank SMS sistemi ile de yapılabilir.yazılarak 5724’e kısa mesaj atılabilir.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

Ziraat Bankası da müşterilerine cazip faiz oranları sunan, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara uygun imkanlar sunan bankalardan biridir. Aylık %0.98 faiz oranıyla vatandaşların karşısına çıkmaktadır. Ziraat Bankası’nın kredi durumu ise şu şekildedir:

Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 6 Ay 0,98 867,97 TL 5207,82 TL 200 TL 4.800 TL 12 Ay 0,98 449,20 TL 5390,40 TL 200 TL 4.800 TL 18 Ay 0,98 309,84 TL 5577,12 TL 200 TL 4.800 TL 24 Ay 0,98 240,33 TL 5767,92 TL 200 TL 4.800 TL 36 Ay 0,98 171,16 TL 6161,76 TL 200 TL 4.800 TL 48 Ay 0,98 136,91 TL 6571,68 TL 200 TL 4.800 TL

Bu bankadan kredi çekmek için başvuru yapmak isteyen müşteriler şu yolları tercih edebilirler: Ziraat Bankası şubelerine gidebilir; Ziraat Bankası ATM’lerini kullanabilir; intenet şubesini, resmi web sayfalarını, çağrı merkezlerini ya da Ziraat Mobil isimli intenet bankacılığını kullanabilirler.

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

Vatandaşların en çok tercih ettiği bankalardan biri olan Halkbank’ın tercih edilen bankalardan biri olmasının sebebi olan aylık faiz oranı ise %1.07 oranındadır. 5000 TL’lik ihtiyaç kredisi çekmek isteyen müşterilere finansman desteği de sağlamaktadır. Halkbank 5000 TL kredi çekme durumunda aylık faiz oranları ve diğer durumların nasıl olacağı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 6 Ay 1,07 870,69 TL 5223,92 TL 170 TL 4.830 TL 12 Ay 1,07 451,87 TL 5422,04 TL 170 TL 4.830 TL 18 Ay 1,07 312,61 TL 5627,08 TL 170 TL 4.830 TL 24 Ay 1,07 243,12 TL 5835,28 TL 170 TL 4.830 TL 36 Ay 1,07 174,13 TL 6269,52 TL 170 TL 4.830 TL 48 Ay 1,07 140,19 TL 6729,18 TL 170 TL 4.830 TL

Halkbank kredi başvuru için ilgilenmeniz gereken yollar şunlardır: Halkbank şubeleri, Halkbank’ın resmi intenet sitesi ve 0850 222 0400 numaralı Halkbank Müşteri Hizmetleri. Bu şekilde Halkbank’tan kendinize uygun krediyi seçebilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.

DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA VE BAŞVURU DURUMU

Denizbank’ın 5000 TL kredi çekmek için müşterilerine ve vatandaşlara sunduğu olanaklar dahilinde aylık %1.24 oranında faiz oranı da mevcuttur. Başvurmak isteyen vatandaşların dikkate alması gereken kredi hesaplama çizelgesi ise aşağıdaki gibidir.

Faiz Oranı Taksit Tutarı Toplam Geri Ödeme Masraflar* Net Alacağınız Tutar 6 Ay 1,24 877,27 TL 5263,60 TL 175 TL 4.825 TL 12 Ay 1,24 458,07 TL 5496,64 TL 175 TL 4.825 TL 18 Ay 1,24 318,69 TL 5736,39 TL 175 TL 4.825 TL 24 Ay 1,24 249,27 TL 5982,54 TL 175 TL 4.825 TL 36 Ay 1,24 180,40 TL 6494,42 TL 175 TL 4.825 TL 48 Ay 1,24 146,50 TL 7031,87 TL 175 TL 4.825 TL

Denizbank’ın kredi başvurusu durumunda vatandaşlara sunduğu iletişim kanalları ise şu şekildedir: Denizbank şubeleri, resmi web sitesi ve 0850 222 0 800 numaralı telefon bankacılığı, müşterilere bu durumlar için açıktır.