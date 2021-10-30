İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi

Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL’lik konut kredisi müjdesi geldi. Bu haberle beraber ev sahibi olmak isteyen kişiler bu kredinin yıllık masrafını internet üzerinden araştırmaya başladı. Peki 500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:00
500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi
Takip Et:

Türkiye’de kiralık evlerden kurtulmak isteyen binlerce insan kendi evine sahip olmanın hayaliyle bankalardaki konut kredilerini araştırmaya başladı. Bu konuda müjdeli haber ise 3 önemli devlet bankasından geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı açıklamada yüzde 90 oranında konut kredisi limit hesaplamasıyla tam 500 bin TL’lik konut kredisi müjdesini verdi. Üstelik bu kredi 120 ay vadeyle geri ödeme seçeneğini de barındıracak. Bu haberle birlikte ev sahibi olmak isteyen kişiler bu kredinin yıllık masrafının ne kadar olduğunu öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul ediyor. Peki 500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar?

500 Bin TL Konut Kredisi Yıllık Masrafı Ne Kadar?

Ev almak amacıyla devlet bankalarının konut kredilerini araştıranlar için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 120 vade seçenekli 500 bin TL’lik konut kredisi fırsatını duyurdu. Bu haberle birlikte ‘’500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar?’’ sorusu insanların kafasını meşgul etmeye başladı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yıllık konut kredisi masraflarını açıkladı. İşte bankaların konut kredilerinin yıllık masrafları:

- Ziraat Bankası 125 bin TL konut kredisi için yüzde 1,37’lik faiz uygulayacak. Aylık taksidi 2.128,32 TL olan konut kredisinin yıllık masrafı bu banka için 257.014.64 TL olacak.

- Vakıfbank 125 bin TL konut kredisi için yüzde 1,37’lik bir faiz uygulayacağını açıkladı. Aylık taksidi 2.128,32 TL olan konut kredisinin yıllık masrafı 257.123,40 TL olacak.

- Halkbank 125 bin TL konut kredisi için yüzde 1,38’lik bir faiz uygulayacak. Aylık taksidi 2.137,74 TL olan konut kredisinin yıllık masrafı ise 258.468,56 TL olacak.


Son Güncelleme: 30.10.2021 12:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
500 Bin TL Konut KredisiKonut Kredisi Yıllık MasrafıHalkBankVakıfBankZiraat Bankası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!
Halkbank icralık ikinci el araç satış fiyatlarını duyurdu!

Popüler Haberler

500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi
DDX Coin geleceği nasıl olacak? Bitcoin'in ani yükselişi sonrası DDX Coin'in geleceği merak ediliyor
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
ING Bankası 15 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? ING Bankası'ndan 15 bin TL'lik avantajlı ihtiyaç kredisi
FinansBank’tan müjde! Evlenenlere 50.000 TL değerinde evlilik kredisi! Başvurular nasıl yapılır?
Netflix Mayısa ve Üç Savaşçı animasyon dizisi konusu nedir? Netflix'in yeni animasyon dizisi Mayısa ve Üç Savaşçı yayınlanmaya başladı
Almanya hükümeti nitelikli işçi ve göçmen alımı yapacaklarını açıkladı
Türk Telekom bedava 30 GB internet kampanyası başvuru şartları nelerdir? Türk Telekom'dan müşterilerine dev internet kampanyası
Gelir belgesi şartı olmadan İş Bankası'ndan 10.000 TL kredi müjdesi!
Ferforje demir ustasının aylık geliri kaç TL?
Aşk Mantık İntikam dizisi Ozan kim? İlhan Şen kim, kaç yaşında?
Kurban Bayramında Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
KOSGEB 10 Milyon TL destek başvuru şartları nelerdir? İşini büyütmek isteyenlere devletten 10 milyon TL destek müjdesi
Vakıfbank 10 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Acil nakit para arayışında olan vatandaşın imdadına Vakıfbank yetişiyor
Tatlı ustası yardımcısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
Harita teknikeri maaşı ne kadar? Harita teknikeri ne iş yapar?
Netflix Bu Gece Ormanda Kimse Uyumuyor filmi konusu ve yorumu nedir?
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler işi nedir? Yönetici-Reklam ve Halkla İlişkiler maaşları ne kadardır?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 30 Ekim 2021 Cumartesi noterler hafta sonu çalışıyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.