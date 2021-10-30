500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar? Ev alacak kişilere 3 devlet bankasından 500 bin TL konut kredisi müjdesi

Türkiye’de kiralık evlerden kurtulmak isteyen binlerce insan kendi evine sahip olmanın hayaliyle bankalardaki konut kredilerini araştırmaya başladı. Bu konuda müjdeli haber ise 3 önemli devlet bankasından geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı açıklamada yüzde 90 oranında konut kredisi limit hesaplamasıyla tam 500 bin TL’lik konut kredisi müjdesini verdi. Üstelik bu kredi 120 ay vadeyle geri ödeme seçeneğini de barındıracak. Bu haberle birlikte ev sahibi olmak isteyen kişiler bu kredinin yıllık masrafının ne kadar olduğunu öğrenmek üzere arama motorlarını meşgul ediyor. Peki 500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar?

500 Bin TL Konut Kredisi Yıllık Masrafı Ne Kadar?

Ev almak amacıyla devlet bankalarının konut kredilerini araştıranlar için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 120 vade seçenekli 500 bin TL’lik konut kredisi fırsatını duyurdu. Bu haberle birlikte ‘’500 bin TL konut kredisi yıllık masrafı ne kadar?’’ sorusu insanların kafasını meşgul etmeye başladı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yıllık konut kredisi masraflarını açıkladı. İşte bankaların konut kredilerinin yıllık masrafları:

- Ziraat Bankası 125 bin TL konut kredisi için yüzde 1,37’lik faiz uygulayacak. Aylık taksidi 2.128,32 TL olan konut kredisinin yıllık masrafı bu banka için 257.014.64 TL olacak.

- Vakıfbank 125 bin TL konut kredisi için yüzde 1,37’lik bir faiz uygulayacağını açıkladı. Aylık taksidi 2.128,32 TL olan konut kredisinin yıllık masrafı 257.123,40 TL olacak.

- Halkbank 125 bin TL konut kredisi için yüzde 1,38’lik bir faiz uygulayacak. Aylık taksidi 2.137,74 TL olan konut kredisinin yıllık masrafı ise 258.468,56 TL olacak.