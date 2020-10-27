50 Bin TL'yi bulan kredi fırsatı! 3 banka kefilsiz şartsız kredi veriyor!

Bankalar tarafından kredi çekmek isteyen kişilere birden fazla kredi imkanı sunuluyor. 50 bin TL kredi imkanı sunan 3 banka gerekli şartları yerine getiren müşterilerine 50 bin TL veriyor. Krediye başvurmak isteyen kişiler bankalar tarafından istenilen belgeleri bankaya teslim ederek krediye başvurusunu gerçekleştirmiş oluyor.

50 bin TL krediden yararlanabilmek için hangi şartlar aranıyor?

Müşterilerin kredi notuna göre kredi imkanı tanıyan 3 banka, kredi notu en az 1100 olmak şartıyla kişilere kredi vermektedir. 50 bin LT kredi imkanından yararlanmak isteyen kişiler bankalara başvurarak bu krediden faydalanabilmektedir.

Garanti BBVA bankası 50 bin TL değerindeki krediyi veren bankalardan bir tanesi

ING Bank 50 bin TL kredi imkanı sunuyor

Dijital ortamdan kredi başvurularını alan Garanti BBVA, krediye başvuran müşterilerin 5 yıla kadar vade seçeneği sunuyor. Krediden kişilerin yararlanabilmesi için en az 6 aydır sigortalı olarak çalışmış olması gerekiyor. Kredi başvurusunu şube yerine intenetten yapanlar için 15 bin TL kredi imkanı verilmektedir.

ING Bank 5 yıla varan vade seçeneği ile 50 bin TL kredi imkanı sunmaktadır. Krediyi kullanmak isteyen kişiler gerekli şartları yerine getirmesi halinde 50 bin TL kredi imkanına kavuşuyor.

Halkbank vatandaşları 50 bin TL kredi veriyor

Dijital ortamdan ve bizzat şubeden kredi başvurusu alan Halkbank, 50 bin TL’yi bulan kredi imkanını müşterilerinin hizmetine sunuyor. Şartlara uyan kişilere 50 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunan Halkbank, intenetten başvuru gerçekleştiren kişilere 15 bin TL kredi imkanı vermektedir.