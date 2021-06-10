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5 bin TL’ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi

ING Türkiye açıkladığı sıfır faizsiz kredi ile pek çok kişinin ilgisini çekti. 14 Haziran'a kadar sunulan kampanyada 5.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi fırsatı sunulacak. Kimler bu krediden yararlanabilecek? İşte detaylar...

10 Haziran 2021 Perşembe 14:42
5 bin TL’ye kadar sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi
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Kredi çekmek isteyenler için avantajlı zamanlar yaklaştı. Faizsiz kredi frısatının sunulmasıyla pek çok kişi kredinin detaylarını araştırmaya başladı. ING Türkiye tarafından açıklanan kredi 14 Haziran'a kadar sürecek. 5 bin TL'ye kadar olan kredilerde sıfır faiz, 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi sunucak. Krediden yararlanan kişilerin sayısı bankanın yeni müşterisi olan ilk 5 bin için sunulacak. İşte tüm merak edilenler.

İlk 5 bin kişi yaralanacak

ING bank tarafından açıklanan kredi müjdesi pek çok vatandaşı sevindirdi. 5 bin TL'ye kadar olan kredilerde ING Bank faizsiz kredi sunuyor.

Belirli sayıdaki yeni müşteriler için sağlanan bu kampanyada 5 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Hayat Sigortası kullnarak faizsiz kredinden yararlanılabilecek.

İlk defa ING'li olanlara özel kampanya

Kampanyaya katılım için ING Bank'ın resmi intenet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Bankanın yapmış olduğu duyuruya göre,

Kampanya 14 Haziran'a kadar devam edecek ve ilk 5 bin kişi ile sınırlı tutulacak. ING'li olmayan kişiler ise intenet üzerinden kredi kullanmak istedikleri halde 5 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredilerini Kredim Güvende Sigortası'nı kullanarak 12 aylık vade ve 0 faiz şeklinde yararlanabilecek.

Avantajlı ihtiyaç kredisi

Müşterilerini önemseyen bir banka olarak ING, her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz hizmetleri sağlamak için "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" sloganıyla sınırlı sayıdaki müşterilerine bu kampanyayı sunuyor.

Kredi fırsatının son tarihi 14 Haziran

ING'li olmayan kişiler de Kredim Güvende Hayat Sigortası'nı dijital yöntemlerle kullanarak 0 faizli bu kampanyadan yararlanabiliyor.

7-14 Haziran arasında sürecek olan kampanyadan ING müşterisi ve ihtiyaç kredisi sahibi olan ilk 5 bin kişi sıfır faizli ihtiyaç kredisinden yararlanabilecek.

Kredi Detayları;

%0 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasından, henüz ING’li olmayan müşteriler, yeni müşteri olarak dijital kanallar yoluyla krediye başvurmaları halinde yararlanabilir.

Faizsiz kredi kampanyası dijital kanallardan başvurusu yapılacak 5.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanımlarında, sadece 12 ay vadede ve Kredim Güvende Hayat Sigortası ile kullanılan kredilerde geçerli olur.

Dosya masrafı kredi tutarının binde beşi kadar alınır.

Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası belirtilen koşullarda başvuru yapan ilk 5.000 müşteri ile sınırlıdır.

Daha önce ING’li olan müşterilerin kampanyadan yaralanma hakkı bulunmaz. 

ING kampanya koşullarını değiştirme, gerektiğinde kefil ve gelir belgesi talep etme ve uygun görmediği kredi başvurularını onaylamama hakkına sahiptir.

Faizsiz kredi veren bankalar

Faizsiz kredi bankaların istenilen şartları sağlanması halinde sunduğu bir hizmettir. Bunun yanında faizsiz kredi hizmetleri incelendiğindebu kredi hizmetinde bankalar kar oranı adı altında bir fark aldıkları görülür.

Faizsiz kredi adı altında yer alan bankalar kar oranı olarak adlandırdığı farkı talep etmektedirler.

Bankalar faiz oranı uygulamıyormuş gibi görünse de farklı bir ad ile normal kampanyalarla sunulan faiz oranları gibi bir müktar parayı kasaya almaktadır. Böylece kredi kullanıcılarından da ücret alınmış oluyor.

Faizsiz krediye başvuruken talep edilen masrafların işlemlerin ardından geri alınması farkını ortaya koymaktadır. Bu miktarlar cçok büyük tutarlara ulaşmaz.


Son Güncelleme: 10.06.2021 14:42
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Anahtar Kelimeler:
IngBankKrediSıfırFaiz
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