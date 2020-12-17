4D’li taşeron işçi maaş zammında gelişmeler. Zam oranları ne durumda?

Son günlerin en çok merak edilen konusu yeni yıldaki maaş zamlarının ne kadar olacağı. Bu doğrultuda 4D taşeron işçileri için de zamların nasıl olacağı merak konusu oldu. 4D taşeron işçiler en son 2017 yılında belirli oran ile zam almışlardı. Yeni bir zam istediklerini dile getiren işçiler sonuç bekliyor.

Zam oranlarının enflasyona paralel olarak belirlenmesi gözleri Merkez Bankasının enflasyon oranlarını açıklamasına dikiyor. 4D taşeron işçilerinin talepleri doğrultusunda maaş zamları için görüşmeler başladı. Senede 2 defaya mahsus olmak üzere 4+4 şeklinde verilen zam maaşların asgari ücretin altında kalmasına neden olabiliyor. Bu konu hakkında ek hükümlerle asgari ücretin altında kalan maaşlar için eşitlemeler yapıldı.

YENİ DÖNEM MAAŞ ZAMLARI

Genel Başkan Mahmut Arslan yaptığı açıklamada görüşlerini dile getirdi. Sözlerinde, 4D taşeron işçilerin 1 Temmuz’da başlayan TİS süreçleri ve bunu yanı sıra 1 Kasım’da kamuda gerçekleşen TİS gibi konular için toplantılar yapıldığına yer verdi.

4D taşeron işçilerinin istekleri yerine getirilirse yeni yılda asgari ücret zam oranlarına göre zam alacaklar. Asgari ücretten yüksek maaş alan 4D taşeron işçileri de asgari ücret maaş zam oranlarına paralel zam alacaklar.

Bakanlıkta yüzdelik dilim %10 ve %17,5 arasında farklılık gösteriyor. Bu haberlerin dışında merak edilen konulardan biri ise 4D taşeron işçilerin tayin hakları konusu.