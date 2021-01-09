4B Bağkur borcu sildirme işlemleri

4B Bağkur borcu olan vatandaşların borçlarını sildirme hakkı bulunmaktadır. Bağkur prim borcu olan ancak emekli olmamış kişiler fazla gün sayısı kalanlarında borçlarını sildirmeleri mümkündür.

Bağkur borç sildirme işlemi nasıl yapılır?

Bağkur prim borcu olan kişiler SGK Müdürlüklerine başvuru yaparak ne kadar prim borcu olduğunun öğrenilmesinin ardından borçlarını sildirebiliyor. Bağkur primlerinin yükselmesi ve pandemi nedeniyle yaşanan maddi sıkıntılar sonucu birçok vatandaş prim borçlarını ödemekte zorlanıyor. Bağkur prim borçlarını sildirme işlemleri için yapılması gereken işlemler sırasıyla şu şekildedir;

2020 yılı sonuna dek Resmi Gazete’de yayınlanmasının beklenmesi,

Torba yasa 2020 yılının Ekim ayından önceki borçlarını kapsamaktadır.

SGK Müdürlüklerine giderek borçlarının silinmesi talebinde bulunmak.

Silinen Bağkur prim borçları geri alınabilir.

Bağkur prim borçları borçların yapılandırılmasına ilişkin torba yasayla birlikte yapılıyor. Yapılandırmaya başvuru yapan vatandaşlar borçlarını sildirebilecek. Bağkur borçlarının yıllara göre silinmesi ise şu şekilde yapılıyor;

2008/05 tarihinde 5.ay öncesi 60 aylık borç

2015/05 tarihinde 5. ay öncesi 12 aydan fazla borç

2018/06 tarihinde 6. ay öncesi borç

2020 yılının Ekim ayından önceki borçlar yeni yapılandırma yasasıyla yapılandırılabiliyor. Vatandaşlar yıl sonuna kadar yapılandırmaya başvuru yapabilirken, yapılandırma kapsamında borçlara uygulanan faizlerde silinmektedir. Yapılandırma ve borçların silinmesi için SGK Müdürlüklerine dilekçe yazılması gerekmektedir.

SGK Müdürlüklerine borç sildirmek dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken noktalar ise şu şekildedir;

Sosyal Güvenlik Merkezi’ne şeklinde hitap edilmelidir,

Metinde Bağkur numarası belirtilmelidir,

Yasada geçen dönem ve öncesine ait vadesi geçmiş borçlar belirtilmelidir.

Borç sildirme veya yapılandırma işlemleri otomatik olarak yapılmaz. Vatandaşların bu işlemler için başvuru yapması gerekmektedir. Öte yandan çiftçi Bağkurluların Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Bağkur borcu ödemesindeki detaylar

Bağkur borçlarının ödenmesine ilişkin borçların yapılandırılmasında peşin ödemelerde uygulanan faiz silinmektedir. Öte yandan 18 aya kadar vade imkanı da sağlanmaktadır. Ödemeler iki ayda bir yapılmaktadır.

Söz konusu yapılandırma ve borçların silinmesine ilişkin kararların yanı sıra borcu olan vatandaşların ihya ödeme yapması gerekmektedir. İhya ödemesi çiftçi Bağkurlular için 913,80 TL, Esnaf veya şirketler için ise 1.015,33 TL’dir.

Bağkur ihya yapılandırması detayları

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasayı onaylamıştı. Yasaya göre vergi borçlarının yanı sıra sigorta prim borçları da yapılandırılmaktadır. Yapılandırmalar 18 aylık vade imkanı sağlarken uygulanan faiz oranları da silinmektedir. Öte yandan uygulanan ihya ödemesinin 3 ay içinde yapılması istenmektedir. Ödemenin yapılmaması durumunda başvuru kabul edilmez.