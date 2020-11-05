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4500 günde emekli olunduğunda ne kadar emekli maaşı alınır?

Emeklilik konusunda en merak edilen durum 4500 günde nasıl emekli olunduğudur. Pek çok kişi 4500 günde emekli olmanın şartlarını ve 4500 günde emekli olursa ne kadar emekli maaşı alabileceğini araştırmaktadır.

05 Kasım 2020 Perşembe 19:24
4500 günde emekli olunduğunda ne kadar emekli maaşı alınır?
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Emekli olmak isteyen vatandaşların araştırdığı en önemli konu emekli maaşlarının ne kadar olabileceği ile ilgilidir. Özellikle 4500 günde emekli olan kişilerin ne kadar maaş alacağı araştırılırken 4500 günde emekli olma şartları ve kriterleri de merak edilmektedir. 4A SSK kapsamında emekli olunacakları konusunda araştırmalarını yapan 4A çalışanların emekli olmalarına yardımcı olan sistemdir.

08.09.1999 tarihi öncesinde ilk defa sigorta girişi yapılan kişiler 4A SSK kapsamına alınmaktadır. Bu kişilerin emeklilik sürelerini tamamlayabilmeleri için ise 3600 gün gerekmektedir. 3600 günde emeklilik şartlarını sağlayamayan vatandaşların durumları ise farklılıklar göstermektedir. 3600 günde emekliliğini tamamlayamayanlar için belirtilen durumlar ise 4500 günde emekli olmadır. Ancak 4500 gün prim ödemesi ile 7000 gün prim ödemeleri arasında emekli maaşı farklılıkları vardır.

4500 günde emekli olma şartları nelerdir?

08.09.1999 tarihi öncesinde ilk defa sigorta girişi yapılan vatandaşların SSK kapsamında emeklilik süreleri 3600 gün olarak belirlenmektedir. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak çalışan vatandaşların yaş haddi ise 4500 gün olarak belirlenmiştir. 4500 gün şartını dolduran vatandaşların emeklilik şartları ise,

  • İlk sigorta, bağkur ya da diğer kapsamlarda uzun vade sigorta başlangıcı 08.09.1999-30.04.2008 tarihi arasında olan erkek sigortalıların sgk 4500 iş günü ile emekli olabilmesi için 25 yıllık sigortalılık süresi, 4500 gün ve 60 yaşı tamamlaması gerekmektedir.
  • Yine sigorta girişi 08.09.1999-30.04.2008 tarihi arasında olan kadınların ise 4500 prim günü emeklilik hakkı elde edebilmesi için 4500 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigortalılık süresi şartını yerine getirmesi gerekir.

7000 günde emeklilik şartları nedir?

08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa herhangi bir sigorta kolunda başlangıcı olan çalışanların emekliliklerini tamamlamaları için gerekli olan süre 7000 gündür. Erkekler için emeklilik yaşı 60 olurken kadınlar için 58 yaş sınırdır.

Sigortalılık süresi nedir?

Belirlenen 4500 prim günü 25 yıllık sigortalılık olarak bilinmektedir. Sigortaya giriş tarihi ve sigorta prim ödemeleri emekli maaşını belirleyen en büyük etkendir. Buna göre,

  • Eğer herhangi bir sigorta kolunda 08.09.1999 tarihi veya öncesinde işe giriş varsa 3600 günden emekli olursunuz.
  • İlk defa 01 Mayısıs 2008 tarihi veya sonrasında giriş varsa bu durumda yaştan emeklilik için 5400 günü tamamlamanız gerekiyor.

Bağ-kur 4500 günde emeklilik şartları nelerdir?

4B kapsamına giren Bağ-Kur için gerekli olan en az gün sayısı 5400’tür. Kısaca 15 yıldır. Bağ-kur sisteminde 4500 günde emeklilik yoktur.

Emekli maaşı nasıl daha yüksek alınır?


Yüksek emekli maaşı alabilmek için gerekli olanlar prim esaslarının yerine getirilmiş olması ve düzenli ödemelerdir.

Prim ödemeleri emekli maaşının büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır. Buna göre yüksek emekli maaşı alabilmek için,

  • İşverenin sigorta priminizi gerçek kazancınız üzerinden bildirmesini isteyin. Yani bazen asgari kısım bankadan yatırılıyor ve kalan kısım ise elden veriliyor. İşte bu sigortaya dahil etmemek için yapılıyor. Bu durumdan kaçınmanızı tavsiye ederim.
  • Eğer prim gün sayısını tamamlamışsanız 2008 sonrası için prim ödemeyi bırakmanızı tavsiye ederim.
  • Tarım bağ-kuru ya da ek 5 tarım kapsamında prim ödüyorsanız primlerinizi biraz yükseltmenizi tavsiye ederim.

4500 günde emekli olanlar ne kadar maaş alırlar?

4A SSK kapsamında 4500 günde emekli olmak isteyenler prim ödemelerini düzenli yaparak emekli oldukları takdirde 1.500 TL emekli maaşı alırlar.

Kısmi emeklilik maaşı ne kadardır?

4500 günde emeklilik kapsamında olan kısmi emeklilik yaş haddi nedeni ile uygulanmaktadır. Bağkurlar için 5400 gün emekli maaşları ve SSK kapsamında 3600 günde kısmi emeklilik maaşları farklılıklar göstermektedir.

7000 günde emeklilik maaşları ne kadardır?

4500 günde emekli olma şartları olan 08.09.1999 – 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 günle yaştan emekli olanlar, 7000 günle normal olarak emekli olanlar emekli olabilirler. 7000 günde emekli olan birisine ödenecek emekli maaşı en az 1500 TL’dir.

4500 günde emeklilik ile 7000 günde emeklilik maaş farkları ne kadardır?

4500 günde emeklilik ile 7000 günde emeklilik maaşları arasında ki farklar sürekli merak edilmektedir. Pek çok kişi iki durum arasında ne gibi maaş farklılıkları olduğunu araştırıyor. Bilinmelidir ki 4500 günde emeklilik kısmi emeklilik olarak sayılmaktadır. Buna göre 4500 günde emekli olanların maaşları 7000 günde emekli olanların maaşından %20-25 daha düşüktür.

4500 günde kıdem tazminatı alınabilir mi?

Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli olan şartların en önemlisi emeklilik nedeni ile işten ayrılmaktır. Kıdem tazminatı alabilmek için ise yaş haddi dışında prim gün borçlarının ve zorunlu olan çalışma süresini doldurmanız gerekmektedir. Bu şartları sağladıktan sonra SGK’dan emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı alabilirsiniz.

4500 günde emeklilikte kıdem tazminatı alabilmek için 25 yıllık sigortalı çalışma zamanını ve 4500 gün prim borçlarını ödemiş olmanız gerekmektedir.



Son Güncelleme: 05.11.2020 19:24
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