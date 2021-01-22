4447 19.Madde gerekli teşvik şartları nedir?

4447 sayılı kanun gereği 19'uncu maddesinde yer alan geçen yıl yürürlüğe giren teşvik kanuna göre işverenler için önemli olan ve devlet tarafından Sigorta primlerinin ödenmesini sağlayan bu kanunla gerekli şartları sağlayan işverenler teşvikten yararlanabiliyor. Teşvikten faydalanan işverenlerin en az 12 ay süresince sigorta primleri devlet tarafından ödeniyor işte detaylar..

1 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında geçerli olacak teşvik uygulaması için İŞKUR'a kayıtlı olan işsizler içinden secilen işçiler için uygullanacaktır. işte o maddeden ten yararlanmak için istenilen şartlar ;

• İşverenin özel sektörde faaliyette bulunmalı,

• İşe alınan kişinin işe alınış tarihinden önceki son üç aylık dönemde 4a ssk kapsamında on günden fazla hizmetinin olmaması ayrıca isteğe bağlı bağkur hariç olmak üzere bağkurlu olmaması şartı

• İşe alınacak çalışanın bir önceki takvim yılı ortalamasına ilave olarak işe alınması gerekiyor.

• İşverenin teşvikten yararlanabilmesi için son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik primi, damga vergisi ve idari para cezası borçlarının bulunmaması ayrıca aylık prim hizmet belgesi ya da muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kanuni süresinde verilmesi gerekiyor.