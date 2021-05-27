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4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 27 Mayıs 2021 Perşembe Tarihli kredi kampanyaları ve şartları

Gündemin dikkat çeken haberlerinden 4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! Tarihli kredi kampanyaları ve şartları konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:06
4 Banka faizsiz Kredi kampanyaları ile rekor kırıyor! 27 Mayıs 2021 Perşembe Tarihli kredi kampanyaları ve şartları
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Yeni yılla birlikte banka kredilerine olan ilgi artmaya başladı. Özellikle yaşanan ekonomik sorunlar vatandaşları kredi almaya itiyor. Birçok kişi ihtiyaçlarını gidermek adına banka kredilerine başvuruyor.

Birçok banka vatandaşlara kredi hizmeti vermektedir. Bankalar kredi verirken belli oranda kendi belirledikleri faiz oranlarını uygulamaktadır. Ancak bazı bankalar ise kredi verirken bazı durumlarda faiz uygulamamaktadır.

27 Mayıs 2021 Perşembe Faizsiz kredi veren bankalar hangileridir?

Kuveyt Türk

Ziraat Bankası

Halkbank

TEB

Devlet destekli kredi veren bankaların şartları 27 Mayıs 2021 Perşembe

Son günlerde artan maddi sıkıntılar ile birlikte birçok kişi kredi kullanmayı düşünüyor. Kredi faizleri düşmüş olmasına rağmen faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler çoğu bankanın başlattığı yeni kampanyalar ile faizsiz kredi kullanma imkanı yakalıyor.

Birçok kredi kampanyasında uygulamaya geçen yeni faizsiz kredi imkanı ile kişiler, ihtiyaç, konu veya taşıt kredisi gibi kredileri faizsiz olarak kullanabiliyor. Uygun ödeme planları ve müşteriyi destekleyici şartlar sunan bankaları devlet destekliyor. Bankalara göre farklılık gösteren faizsiz kredi şartlarına göre bankanın belirlediği ödeme talimatlarına göre kişiler bu krediden yararlanabiliyor. Faizsiz kredi kullanmak isteyen kişiler bu kredi başvurularını dijital ortamdan ve banka şubelerinden gerçekleştirebiliyor.

Kuveyt Türk Faizsiz kredi avantajları

Bankanın başlattığı yeni kampanya ile birlikte kişiler faizsiz kredi imkanı yakalamaktadır. Kişinin krediyi kullanacağı malı önce kendisi alan Kuveyt Türk, alınan mülke eklediği kar ile birlikte kredi kullanacak kişiye bu mülkü satmaktadır. Bu şekilde herhangi bir faiz uygulamayan banka, kişinin kabul etmesi halinde helal bir kredi kullanmış olur. Kullanılan kredinin ödemelerinde de kolaylık sağlayan banka, kişinin belirleyeceği koşullara göre taksitlendirme yapmaktadır.

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları

Birçok yatırım amacıyla kredi çeken kişilerin yanında olan kamu bankası, kişilere sağladığı imkanlar ile birlikte faizsiz kredi vermektedir. TESKOMB, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB sayesinde sağlanan imkanlar çerçevesinde Ziraat Bankası müşterilerine faizsiz kredi kullandırmaktadır. Bu kredi hakkında detaylı bilgileri şubelerinden veren banka, faizsiz kredi isteyenleri banka şubelerine beklemektedir.

Halkbank’tan faizsiz kredi avantajları

KOSGEB ve TESKOMB’un destekleri ile faizsiz kredi veren Halkbank, ihtiyaç sahibi bütün kişileri banka şubelerine beklemektedir. Uygun ödeme seçenekleri ve destekleyici koşullar ile müşterilerine kredi veren banka, bu sayede müşterilerinin içini rahatlatmaktadır.

Türk Ekonomi Bankası’ndan faizsiz kredi avantajları

Faizsiz kredi imkanını kendi müşterilerinin hizmetine sunan Türk Ekonomi Bankası, krediden faydalanmak isteyen müşterilerini şubelerine davet etmektedir. Devlet desteği ile başlatılan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler, belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde faizsiz kredi imkanından yararlanmaktadır.


Son Güncelleme: 27.05.2021 18:06
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