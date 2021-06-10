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388 TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projeler

TOKİ satışlarını sürdürürken, yeni projelerini de peş peşe sunuyor. TOKİ, 388 TL’den başlayan taksitler ile konut sahibi yapma imkanı sunduğu projelerini başlatıyor. İşte TOKİ’nin yeni projesine dair detaylar…

10 Haziran 2021 Perşembe 20:58
388 TL’den başlayan taksitlerle konut sahibi olunabilecek projeler
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TOKİ’den 388 TL’den başlayan taksit imkanı!

TOKİ’den ev almayı düşünenlerin başvuruların yapılacağı tarihlere dikkat etmeleri gerekiyor. İllere göre başvuru tarihleri şu şekilde;

  • Balıkaser Manyas başvuruları 30 Haziran tarihine kadar sürecek. Balıkesir fiyatları 136 bin TL’den ve taksitleri ise 667 TL’den başlamakta.
  • Bitlis Ahlat başvuruları da 30 Haziran tarihine kadar sürerken, Bolu Seben’deki konut fiyatları 138 in 800 TL’den taksitler ise 462 TL’den başlıyor.
  • Burdur Karaman’da 1 Haziran tarihinde başlayan başvurular 11 Haziran tarihine dek devam ediyor. Projede fiyatlar 128 bin TL’den taksitleri ise 429 TL’den başlıyor. Burdur’un Merkezi’nde başlayacak projeler ise 14 Haziran tarihinde başlarken, fiyatlar 210 bin TL’den, taksitleri de 933 TL’den başlayacak.
  • Kırşehir’in Merkezi’nde başlayacak projelerin başvuruları 30 Eylül tarihine dek devam edecek. 165 bin TL’den başlayan fiyatlar ve 810 TL’den başlayan taksitlerle satış işlemleri yapılacak.
  • Kırıkkale’nin Merkezi’nde başlayacak projelerin başvuruları ise Haziran sonunda bitecek. 111 bin TL’den başlayacak fiyatlar ile 180 ay vadeli taksit tutarı 560 TL’den başlayacak.
  • Giresun Güce’de yapılacak projeler de taksitler 388 TL’den başlayacak. Satışlar 116 bin TL’den yapılırken başvurular 14 Haziran tarihinde başlıyor.

Yeni konutların yapılacağı şehirler

  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Nevşehir ilinde 549 konut yapımı adına 18 Haziran’la 6 – 16 Temmuz tarihlerinde ihale yapacak.
  • Siirt ilinde yapılacak 252 konut adına 21 Haziranda ihaleye çıkılacak.
  • Iğdır ve Edine’de iki ihaleye çıkılırken, bu illerde hedeflenen konut sayısı 221.
  • Konya ilinde 396 konutla, Yozgat ilinde 301 konut yapımı adına ihale düzenlenecek. İhalenin başlama tarihiyse 24 Haziran.
  • Trabzon ilinde yapılacak 53 konut adına 29 Haziran tarihinde ihale yapılacak.
  • Eskişehir ilinde yapılacak 126 konut adına 2 Temmuz tarihinde ihale planlanırken, 5 Temmuz tarihinde de 464 konutun yapılacağı Hatay ilinde ihale gerçekleştirilecek.
  • 6 – 7 Temmuz tarihlerinde Kocaeli ilinde yapılacak 1506 konut adına ihaleye çıkılacak.
  • Aydın’ın Efeler ilinde yapılacak 198 konut içinse 8 Temmuz tarihinde ihaleye çıkılacak.
  • Kütahya ilinde yapılması planlanan 495 konut içinde 9 Temmuz tarihinde ihale yapılacak,
  • 12 Temmuz tarihinde Sinop ilinde yapılacak 317 konut, 13 Temmuz tarihinde de Hatay ilinde yapılacak 486 konut için ihaleye çıkılacak.
  • 13 ile 14 Temmuz tarihlerinde Manisa ilinde yapılacak 1346 konut için, Burdur ilinde de 26 Temmuz tarihinde 143 konut adına ihaleye çıkılacak.
  • 26 ile 27 Temmuz tarihlerinde Afyon ilinde yapılması belirlenen 1227 konutun inşası için, ve yine aynı tarihlerde Denizli ilinde yapılması planlanan 558 konutun inşası için ihaleye çıkılacak.
  • Şanlıurfa ilçesinde yapılması planlanan 758 konut için 28 ve 29 Temmuz tarihinde ihale düzenlenirken, 28 Temmuz tarihinde Kars ilinde yapılması planlanan 202 konut adına da ihale düzenlenecek.
  • Son olarak Ardahan ilinde yapılması planlanan 315 konut adına 29 Temmuz tarihinde, ve Mersin ilinde yapılması planlanan 415 konut adına da 30 Temmuz tarihinde ihaleye çıkılacak.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek ihaleler

  • Mersin’de 415 konutun projesi için 30 Temmuz’da
  • Gaziantep’te 912 konutun projesi için 2 Ağustos’ta
  • Bolu’da 139 konutun projesi için 2 Ağustos’ta
  • Gaziantep’te 786 konutun projesi için 3 Ağustos’ta
  • Karaman’da 317 konutun projesi için 4 Ağustos’ta
  • Gaziantep’te 719 konutun projesi için 4 Ağustos’ta
  • Balıkesir’de 558 konutun projesi için 5 Ağustos’ta’
  • Kocaeli’nde 1105 konutun projesi için 5 Ağustos’ta
  • Balıkesir’de 506 konutun projesi için 9 Ağustos’ta
  • Balıkesir’de 570 konutun projesi için 10 Ağustos’ta
  • Balıkesir’de 726 konutun projesi için 11 Ağustos’ta
  • Çankırı’da 134 konutun projesi için 11 Ağustos’ta
  • Ankara’da 185 konutun projesi için 12 Ağustos’ta
  • Bursa’da 690 konutun projesi için 13 Ağustos’ta
  • Ordu’da 170 konutun projesi için 16 Ağustos’ta
  • Eskişehir’de 205 konutun projesi için 19 Ağustos’ta
  • Kayseri’de 572 konutun projesi için 20 Ağustos’ta
  • Ankara’da 413 konutun projesi için 23 Ağustos’ta
  • Kayseri’de 770 konutun projesi için 25 Ağustos’ta

Konut teslim ve kuraları 16 Haziran’da olacak.

  • Adana Seyhan Sarıhularda birinci etapta 860 tane konut
  • Adana Yüreğir Kışla Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesiyle 772 tane konutla, 43 iş yeri
  • Amasya Merzifonda 256 tane konutla bir tane büfe
  • Ankara Mamak Kusunlarda 1374 tane konut
  • Ankara Mamak Gülseren Mahallesi ikinci etapta 1.312 Konut
  • Ankara Çubuk Aşağı çavundur 484 tane konutla ticaret merkezi
  • Kuzey Ankara Kent girişinde 628 tane konut
  • Kuzey Ankara Kent girişinde 630 tane konut
  • Kuzey Ankara kent girişinde onuncu etapta 824 konutla iki tane ticaret merkezi
  • Ankara Mamak kusunlarda ikinci etapta 1.472 konutla ticaret merkez
  • Ankara gölbaşı incekte ikinci etapta 1.585 konutla ticaret merkezi ve üç tane büfe
  • Ankara Haymanada 196 tane konutla ticaret merkezi
  • Ankara yapracıkta altıncı bölgede 488 konut
  • Antalya yaprakçıkta altıncı bölgede 488 konut
  • Antalya merkez sütçüllerde birinci bölgede 336 konut
  • Balıkesir ilinin ikinci etap ikinci bölgede 480 konut
  • Batman kuyubaşında üçüncü bölgede 606 tane afet konutları
  • Bilecek söğüt kayhan mahallesinde 117 tane konutla bir tane büfe
  • Bilecik il merkezinde 176 tane konut Ticaret merkezi
  • Bilecik Osmanelinde birinci bölgede 192 tane konut ticaret merkezi
  • Burdur ilinin bucak ilçesinde 2287 tane konutla bir tane ticaret merkezi
  • Burdur ilinin Gölhisar ilçesinde ikinci etapta Yusufça mahallesinde 154 tane konutla bir tane  cami bir tane arıtma tesisi
  • Çorum ilinin Dodurga ilçesinde, Esentepe mahallesinde 187 tane konutla, bir tane beş dükkan olan ticaret merkezi ile bir tane cami
  • Denizli Çivril yukarı mahallesinde 330 tane konutla iki tane büfecilik işi
  • Denizli Tavas Kızılcabölük mahallesinde 110 tane konutla 1 tane büfe, yenimahalle mahallesinde 114 tane konutla bir tane büfecilik işi
  • Diyarbakır Kayapınar Üçkuyu mahallesinde 720 tane konut
  • Edine Keşan Beyendik beldesinde 456 tane konutla Ticaret merkezi
  • Erzincan ili Çukurkuyu ilçesinin bulutlu mahallesinde ikinci etapta 196 tane konutla, bir tane sosyal tesis, bir tane ticaret merkeziyle bir tane büfecilik işi
  • Eskişehir Tepebaşı aşağı söğütönü mahallesinde 484 tane konut

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 20:58
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TOKİ Konut ProjesiToki 388 Tlden Başlayan Konut Projeleri
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