31 Ağustos'ta son bulacak, 3 ay ücret ödenmeyecek!

İş Bankası’nın bu özelliği, Maximum İşyerim uygulamasından 31 Ağustos’a kadar başvuru yapan müşterilerine 3 ay boyunca 10.000 TL işlem hacmine kadar ücretsiz ve komisyon almadan sunuyor. Banka bu ay sonuna kadar uzattığı kampanya ile İşCep, Maximum İşyerim ve İntenet Şube üzerinden yapılan Yazarkasa POS, Mobil POS veya Sabit POS başvurularında müşterilerine altenatif çözümler sunuyor.

Maximum İşyerim uygulaması ile POS cihazları artık cepte!

İş Bankası, değişen müşteri davranışlarını dikkate alarak ürün alt yapısına birçok yenilik kazandırıyor. Maximum İşyerim uygulamasına kazandırılan yeni fonksiyonlarla ticari hayatın her aşamasına çözüm sunmayı amaçlayan İş Bankası, alt yapısına kazandırdığı birçok yenilikle üye işyerlerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Maximum İşyerim uygulamasına eklenen en yeni özellik ise ödeme çözümleri kısmına geldi. Yeni gelen özellikle Android işletim sistemli olan herhangi bir akıllı telefondan ya da tabletlerden banka/kredi kartlarından veya mobil ödeme ile temassız ödeme alınması mümkün hale geldi.

Maximum İşyerim uygulaması üzerinden sadece bilinen kart şemaları bulunmuyor. Aynı zamanda yurt dışındaki tüm ödeme şekillerine de destek veriliyor. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kaygalak, uzun süredir müşterilerin hayatlarını kolaylaştırma vizyonuna sahip olduklarını ve bu vizyon doğrultusunda hem temassız ödeme yöntemlerinin zenginleştirilmesi hem de işlemlerin uçtan uca dijital platformlarda tamamlanması için çalıştıklarını söyledi. Bu sayede müşterilerine, fiziki ve e-ticaret işlemlerinde birçok ödeme alma seçenekleri sunuyor. Maximum İşyerim uygulamasını indiren müşterilerin, şubeye gitmelerine gerek kalmıyor. Maximum İşyerim uygulaması üzerinden haftanın her günü ve her saati başvuruda bulunabiliyorlar. Herhangi bir limit olmadan temassız ödeme almaya başlayabiliyorlar.

Kaygalak, “Bunun yanında İş Bankası üye işyeri olan esnaf ve KOBİ’ler tek bir uygulama üzerinden AliPay, WeChat Pay ve UnionPay’den İstanbul Kart, Karekod veya Link ile ödeme almaya kadar çok geniş tahsilat seçeneğine sahipler.” diyerek Türkiye’nin en geniş kabul ağına sahip mobil uygulaması olduklarını vurguladı. Bankada hesabı olan ya da dijital kullanım şifresine sahip olan müşterilerin POS’um Cepte’yi 3 ay boyunca ücretsiz kullanabilecekler. Bu kampanyadan yararlanmak için tek yapılması gereken ise uygulamayı indirmek. Bu sayede şubeye gitmeye gerek kalmadan tüm başvurularınızı Maximum İşyerim uygulaması üzerinden rahatça tamamlayabilirsiniz.

