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30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021

30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 28.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 04:29
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
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İkinci el araç piyasasının yükselmesiyle araç sahibi olmak giderek zorlaştı. Otomobil sahibi olmak isteyenler bu süreçte en uygun fiyata nasıl araba alabileceklerini araştırıyor. 30.000 TL’ye kadar alınabilecek her yaş ve kesime hitap eden araç modellerini sizler için derledik.

Hyundai Getz

1.3, 1.4 ve 1.6 motor gücüne sahip olan araç oldukça bilinen ve ülkemize birçok kişi tarafından kullanılan araç tiplerindendir.

Renault Megane 1

Renault marka araçlar ülkemizde en çok kullanılan otomobil markalarından biridir. Markanın en uygun araçlarından biri de Megane 1 modelidir. 1.6 motor gücüne sahip araç uzun süreli kullanımlarda dahi en sorunsuz araçların başında geliyor.

Peugeot 206

Görünümü itibariyle ülkemizde özellikle gençlerin en çok tercih ettiği otomobillerden biri Peugeot 206’dır. Aracın tek kapı modelleri 30.000 TL’ye kadar bulunmaktadır. Sedan tipi de bulunan aracın kullanımı da oldukça rahattır.

Honda Civic 1.6 İES

Honda’nın en çok tercih edilen modeli Civic modelidir. Yakıt, kullanış ve dayanıklılık açısından en güvenilir modellerin başında gelen aracında motor hacmi 1.6’dır.

Ford Focus 1 1.6

Sedan kasa tipi araçlar arasında en beğenilen ve aile aracı olarak öne çıkan Ford Focus 1 modeli ikinci el piyasasında en çok alım satımı yapılan araçlardandır. Aracında uzun yıllar kullanımında sorun olmazken, temizini bulmak zordur.

Mitsubishi Colt

Ülkemizde kullanımı çok yaygın olmasa da bilinen bir araç modeli olan Colt, kadın kullanıcılar için ideal bir otomobil olarak öne çıkıyor.

Renault Modus

Yine kadın şoförler için ideal bir araç olan Renault Modus modeli 1.4 motor gücüne sahiptir. Aracın en büyük dezavantajı ise bagajının küçük olmasıdır.

Nissan Almera 1.5

Ülkemizde kullanımı yaygın olmasa da yine de kullanılan ve kullanıcıların önerdiği araçlardandır. Aracında yedek parçası zor bulunurken, temiz olanının bulunması halinde uzun yıllar sorunsuz kullanılabilir.

Subaru Impreza 1.5 AWD

4 çeker olan araç özellikle gençlerin dikkatini çekmektedir. Sportif yapısı aracın gençler tarafından tercih edilmesindeki en büyük etkendir. Aracı ailelerin alması tavsiye edilmiyor.

Seat Ibiza 1.4 Signo

100 beygir gücündeki aracın temizi bulunması halinde uzun süre sorunsuz kullanım şansı vardır. Aracın yakıt konusunda da avantajı bulunmaktadır. Ancak aracın temizini bulmak çok zordur.

Fiat Marea Liberty

Fiat’ın en uygun araçlarından biri Marea Liberty modelidir. Tam bir aile aracı olan otomobilin yedek parçasının kolay bulunması da avantajdır. Aracın kronik bir sıkıntısı bulunmazken, uygun fiyatlı olması aracı cazip hale getiriyor.



Son Güncelleme: 28.01.2021 04:29
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