30.000 TL Mevduat hesabı her ay ne kadar faiz getirisiz kazandırır?

Günümüz ekonomik şartları altında pek çok kişi maddi problem yaşamaktadır. Elinde biriktirmiş olduğu parası olanlar ise bu paralarını en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Elde bulunan paraların değerlendirilmesi adına en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de bankaların faizli hesaplarına para aktarılmasıdır. Ortalama olarak 30.000 TL’nin faizli hesaplar aracılığı ile ne kadar kazandırdığı parasını değerlendirmek isteyenler açısından merak edilenler arasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Ziraat Bankası faiz konusunda yüksek oranlar sunarak kapsamındaki müşterileri tatmin ediyor. Yatırım amacıyla mevduat hesabı açmayı planlayanlar için en doğru adreslerden biri de Ziraat Bankası olacaktır. Ziraat Bankası kapsamında 07.09.2018 zamanı itibariyle vadeli mevduat hesaplarında 30.000 TL için 366,78 TL net faiz kazandırdığı görülmektedir. %17.50 faiz oranı sunan bankada 30 gün duran 30.000 TL miktardaki para 30.366,78 TL olmaktadır.

Halkbank 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Enpara 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Halkbank kapsamında sunulan %19,75 faiz oranı ile beraber 30.000 TL tutarındaki para, mevduat hesabı içerisinde 1 ayın sonunda brüt olarak 486,99 TL, net olarak ise 413,95 TL artış göstermektedir. Bu bağlamda 1 ayın sonunda toplam para 30.413,95 TL olmaktadır.

Enpara kapsamında sunulan %18,75 oranındaki faiz oranı ile beraber 30.000 TL tutarındaki paralar mevduat hesaplarında 34 günün sonunda 445,37 TL artış göstermektedir. Buna bağlı olarak 30.000 TL’nin konduğu hesaplardaki para 34 günün sonunda 30.445,37 TL olmaktadır.

Güvence Bankası 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Bu banka faiz oranı açısından en düşük oranı sunduğundan müşteriler tarafından çok tercih edilmemektedir. Uzun vadeli hesaplamalar yapıldığında diğer bazı bankalardan daha avantajlı olabileceği ön görülen Güvence Bankası’nda %7,25 faiz oranı sunulmaktadır. Buna bağlı olarak 30.000 TL para 1 ayın sonunda 30.151,95 TL olarak kendini gösterecektir.

İş Bankası 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

İş Bankası bünyesinde sunulan faiz oranı %13.80 olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre mevduat hesabına 30.000 TL tutarında yatırılan paralar 1 aylık sürecin sonunda 289,23 TL artmaktadır. Toplamda para 30.289,23 TL olacaktır.