İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

30.000 TL Mevduat hesabı her ay ne kadar faiz getirisiz kazandırır?

Günümüz ekonomik şartları içinde elinde bir miktar parası olan vatandaşlar bunu nasıl değerlendirebileceklerini araştırıyorlar. Bankalar üzerinde faizli hesap açarak parasını değerlendirmek isteyenler 30.000 TL’nin ne kadar kazandıracağını merak ediyorlar…

25 Ağustos 2020 Salı 20:35
30.000 TL Mevduat hesabı her ay ne kadar faiz getirisiz kazandırır?
Takip Et:

Günümüz ekonomik şartları altında pek çok kişi maddi problem yaşamaktadır. Elinde biriktirmiş olduğu parası olanlar ise bu paralarını en doğru şekilde nasıl değerlendirebileceklerinin yolunu aramaktadırlar. Elde bulunan paraların değerlendirilmesi adına en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de bankaların faizli hesaplarına para aktarılmasıdır. Ortalama olarak 30.000 TL’nin faizli hesaplar aracılığı ile ne kadar kazandırdığı parasını değerlendirmek isteyenler açısından merak edilenler arasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Ziraat Bankası faiz konusunda yüksek oranlar sunarak kapsamındaki müşterileri tatmin ediyor. Yatırım amacıyla mevduat hesabı açmayı planlayanlar için en doğru adreslerden biri de Ziraat Bankası olacaktır. Ziraat Bankası kapsamında 07.09.2018 zamanı itibariyle vadeli mevduat hesaplarında 30.000 TL için 366,78 TL net faiz kazandırdığı görülmektedir. %17.50 faiz oranı sunan bankada 30 gün duran 30.000 TL miktardaki para 30.366,78 TL olmaktadır.

Halkbank 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?


Halkbank kapsamında sunulan %19,75 faiz oranı ile beraber 30.000 TL tutarındaki para, mevduat hesabı içerisinde 1 ayın sonunda brüt olarak 486,99 TL, net olarak ise 413,95 TL artış göstermektedir. Bu bağlamda 1 ayın sonunda toplam para 30.413,95 TL olmaktadır.

Enpara 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Enpara kapsamında sunulan %18,75 oranındaki faiz oranı ile beraber 30.000 TL tutarındaki paralar mevduat hesaplarında 34 günün sonunda 445,37 TL artış göstermektedir. Buna bağlı olarak 30.000 TL’nin konduğu hesaplardaki para 34 günün sonunda 30.445,37 TL olmaktadır.

Güvence Bankası 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

Bu banka faiz oranı açısından en düşük oranı sunduğundan müşteriler tarafından çok tercih edilmemektedir. Uzun vadeli hesaplamalar yapıldığında diğer bazı bankalardan daha avantajlı olabileceği ön görülen Güvence Bankası’nda %7,25 faiz oranı sunulmaktadır. Buna bağlı olarak 30.000 TL para 1 ayın sonunda 30.151,95 TL olarak kendini gösterecektir.

İş Bankası 30.000 TL Her Ay Ne Kadar Faiz Kazandırır?

İş Bankası bünyesinde sunulan faiz oranı %13.80 olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre mevduat hesabına 30.000 TL tutarında yatırılan paralar 1 aylık sürecin sonunda 289,23 TL artmaktadır. Toplamda para 30.289,23 TL olacaktır.



Son Güncelleme: 25.08.2020 20:35
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Emekliler için intibak zammı geliyor! 5 milyon emekli 355 TL zamdan yararlanabilecek
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Bireysel emeklilikte altına yatırım yüzleri güldürdü
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
Konut kredisi çekmek isteyenlere üzücü haber! Düşük faizli konut kredisi sonlandırıldı!
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
1 Kamu ve 2 özel bankadan anında 35000 TL kampanyası
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Kaymakamlıklar tarafından başvuran ailelere 500 ila 900 TL arası destek ödemesi!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!
Bankalar kurban bayramına özel uygun faiz oranlı kredi kampanyalarını açıkladı!

Popüler Haberler

30.000 TL Mevduat hesabı her ay ne kadar faiz getirisiz kazandırır?
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
2020 Vakıfbank ve Halkbank sicili bozuklara kredi yapılandırma müjdesi
Att maaşları ne kadar? Att iş tanımı ve çalışma şartları
Erzurum'da evlere iş veren firmalar ve evden yapılacak işler
Günlük burç yorumları 26 Ağustos 2020 Çarşamba Burçların dikkat etmesi gereken konular
Türkiye Modelini Arıyor top Model yarışması başvuru formu adresi ne? Tv8 Top Model yarışması ne zaman başlayacak? 25 Ağustos 2020 Salı
2020 SPK SPL Sermaye Piyasası Lisanslama Sınavları için başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Ağustos 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Ahmet Davutoğlu Ak Parti'den ihraç mı ediliyor? Ak Parti MYK'dan nasıl bir karar çıktı?
Çarpışma Dizisi Final mi Yapacak? Dizi Neden Final Yapıyor? Çarpışmadan Süpriz Final
Pedagojik formasyonun neden kaldırıldı? Yerine gelecek sistem ne?
S-400'ler nerelere, hangi illere kuruldu? S400 ün özellikleri neler?
TÜVTÜRK ödemeleri kredi kartı yapılıyor mu?
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Ağustos 2020
A101 aktüel 4 - 10 Haziran 2020 indirimli ürünler kataloğu
Yeşil tarifeye kimler nasıl başvurabilir? YETA başvuru tarihleri
A101 indirimli ürünler 25 Temmuz – 1 Ağustos 2019 aktüel kataloğu
Kurumlar vergisi hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2020 Kurumlar vergisi oranı yüzde kaçtır?
Araç muayenesi öncesinde dikkat edilmesi gerekenler ve Ağustos 2020 TÜVTÜRK araç muayene ücreti

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.