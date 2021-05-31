3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!

Maddi geliri iyi olan ailelere bakıcılık hizmeti sağlayan özel yerlerden bakıcı bulmak kolay bir durumdur. Bu durum için fiyat 3000 lira oldu. Bu destek çocuğun 36 aylık olduğu zamana kadar alınabilir.
Başvuru nasıl yapılacak? Ne kadar destek sağlanır?
Destek sadece 0-36 aylık bir süre çocuk bakımı hakkında eğitim almış olan İşkur, Mesleki yeterlilik Kurumu ya da MEB tarafından onaylı sertifikalı bakıcılardan hizmet alınmasını şart vermiş. Çocuğun 2 yaşını doldurana kadar bu para haneye girebiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler E-devlet bilgileri ile Sigorta Güvenlik Kurumu web adresi üzerinden başvuru oluşturabilmekte.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:05