3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!

Maddi geliri iyi olan ailelere bakıcılık hizmeti sağlayan özel yerlerden bakıcı bulmak kolay bir durumdur. Bu durum için fiyat 3000 lira oldu. Bu destek çocuğun 36 aylık olduğu zamana kadar alınabilir.

Başvuru nasıl yapılacak? Ne kadar destek sağlanır?

İçinde olduğumuz pandemi döneminde alınan tedbirler kapsamında anaokulları eğitime ara verirken. Çalışan annelerin evlatları evde kaldılar. Bu olay anneyi bakıcıya doğru yönlendirdi. Evde çocuğuna bakacak birini bulamayan kişiler için bakıcılar büyük ilgi gördüler. SGK, hem sigortalı kadın istihdamı hem de sigortalı bakıcı istihdam oranını yukarılara çekmek için çalışan annelere her 4 haftada bir 300 Euro “eğitimli bakıcı” desteği gönderiyor.

Destek sadece 0-36 aylık bir süre çocuk bakımı hakkında eğitim almış olan İşkur, Mesleki yeterlilik Kurumu ya da MEB tarafından onaylı sertifikalı bakıcılardan hizmet alınmasını şart vermiş. Çocuğun 2 yaşını doldurana kadar bu para haneye girebiliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler E-devlet bilgileri ile Sigorta Güvenlik Kurumu web adresi üzerinden başvuru oluşturabilmekte.