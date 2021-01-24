300 Koyun hibe destek şartları nelerdir? 2021

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 300 koyunu olan hayvancılara hibe desteği verileceği açıklandı. Aynı zamanda bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda köyden şehre göçmenin ve köylülerin kalkınması için 300 koyunu olanlara hibe desteği verileceği belirtildi. Verilen desteklerden herkes faydalanabilir açıklaması yapılırken 300 koyun desteği araştırılmaya başlandı.

300 koyun hibe desteği koşulları nelerdir?

Bakanlığın resmi intenet sitesi üzerinden yapılan duyurularda;

‘Her aileye 300 tane damızlık koyun verilecek. 300 damızlık koyunu alan ayrıca asgari ücret desteği de alacak. 300 koyun verilen kişilere aynı zamanda sigorta yapılacak. Yem, ilaç, veteriner eksikleri giderilecek. Sadece köyde arazi tapusunu ipotek olarak alacağız. 300 koyun 300 yavru verecek. Bu yavruların tamamı da işletmemizin sahibine ait olacak. Geri ödeme 300 tane doğacak yavru ile başlayacak. Bu yavrular birkaç ay sonra her biri 700-800 liraya satılabilir. Bir senede 210 bin TL’ye tekabül etmektedir.

İstenirse bu yavruları bize satabilir, borç azaltılabilir. Erkek koyunlar kesime gönderebilir. Fiyat garantisi verilecek. Şehirde hastanede temizlik yapacağına asgari ücretle, köyünde hayvanıyla uğraşacak. Hem maaşı al hem kendi işinin patronu ol diyoruz. Bu istihdamı da artıracak.’ Duyurusu yapıldı.

300 koyun projesi koşulları nelerdir?

T.C. Vatandaşı olmak,

ÇKS kayıtlı çiftçi olmak,

Eşinin ve kendisinin başka bir işte çalışmadığını SGK’ dan alınacak belge ile belgelemek,

Verilecek 300 hibe koyuna bakabilecek kapasitede ahır veya ağılı bulunması ve bu hayvanların yemini karşılayabilecek durumda olması,

Belirli bir (ortalama 3 yıl) boyunca küçükbaş hayvanları satmayacağı yönünde taahhütte bulunması,

Hayvanların her birine sigorta yapılması,

İlaç yem ve benzeri giderler karşılanacak,

300 hayvan karşılığında arazi tapusu istenecek,

300 yavru olduğunda hibe alınan koyunlar geri ödenecek.

Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı ve benzeri projelerden hibe almaya hak kazanmış ve sözleşmesi iptal edilmemiş olması,

Hibe sözleşmesinde geri ödeme 1 veya 2 yıl sonra geri ödeme başlayacağı ve kuzuların satılması ile Devletten alınan hibenin belirli periyotlar ve taksitler halinde geri ödeneceği bekleniyor.

300 koyunun kuzusu ise “bu parayı etmez” diyenler için Tarım ve Orman Bakanlığınca satın alınacak ve tahminin verilen hibeden mahsup edilebileceği değerlendiriliyor.

Köyde kalan ailelere 300 damızlık koyun verilecek

Daha öncesinde gençlerin köylere gitmesi ve iş yapabilmeleri için verilen 30 bin TL hibe desteklerine yapılan başvuruların fazla olması nedeni ile yeni projeler duyurulmaya başladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda köyde yaşayan ailelere başvuru halinde 300 koyun verileceği ve ödemelerin 1 – 2 yıl sonra minimum tutarda yapılacağı belirtilmiştir. Koyunlar alındıktan sonra 1 yıl sonra çiftçi olan kişi 210 bin TL ek gelir elde edebilir.

Genç çiftçi desteği alanlar 300 koyun desteği alabilecek mi?

Büyükbaş hayvanlarda hibe kapsamında olacak mı?

Köye dönüş yapan gençler için verilen 30 bin TL kredi desteği 2016 yılından beri sağlanıyor. Ayrıntılar ilerleyen günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılacak.

Geçtiğimiz dönemlerde köye dönmek isteyen vatandaşlara 5 tane gebe düve verileceği söylense de bakanlık şu an sadece 300 koyunun verileceği açıklamasında bulundu. Büyükbaş hayvanların hibe kapsamına alınmadığı ilerleyen süreçlerde farklı projelerin duyurulacağı açıklandı.

300 koyun desteği alanlar tekrar hibeden faydalanabilir mi?

Sözleşme sürecinde iptal edilen veya projesi reddedilen kişilerin 300 koyun hibe desteğinden faydalanamayacağı açıklandı.

Küçükbaş hayvanı olanlar destekten faydalanabilecek mi?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamalarda küçükbaş hayvanı olsun veya olmasın tüm çiftçilerin 300 koyun projesi kapsamına alınacağı belirtildi.

300 koyun proje başvuruları nasıl yapılır?

https://300koyun.tigem.gov.tr/Logon/Index?RetunUrl=%2f adresi üzerinden yapılacak başvurular için;

Oluşturulacak web sitesinde müracaat şartları ve başvuru kriterlerinin yayınlanması, Elektronik ortamda yetiştiricilerin ön başvurularının belgeleriyle alınması, Başvuruların TİGEM tarafından değerlendirilmesi, TİGEM tarafından başvuruları kabul edilen yetiştiricilerin Ziraat Bankası tarafından değerlendirilmesi, Kazananların duyurulması, Kredisi onaylanan yetiştiriciler ile Ziraat Bankası ve TİGEM arasında sözleşmelerin imzalanması. Hayvanların temini ve teslim edilmesi, Teslim edilen hayvanların İl/İlçe Müdürlükleri tarafından aşılama ve küpelenmesinin ücretsiz olarak yapılması, Yetiştiriciye bakım giderleri ve sigorta bedeli için avans verilmesi, Doğacak dişi kuzular için TİGEM tarafından yetiştiriciye alım garantisi verilmesi, Alınacak dişi kuzuların Bakanlığın diğer projelerinde değerlendirilmesi.

Hibe desteğinden kimler faydalanabilir?